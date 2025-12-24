Доллар снижается к иене, стабилен к евро и фунту

Нефть торгуется в небольшом плюсе в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Как отмечает finmarket.ru, поддержку рынку накануне оказали данные о более значительном, чем ожидалось, повышении ВВП США в третьем квартале. Американская экономика в июле-сентябре выросла на 4,3% в пересчёте на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы подъёма ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%), и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагал замедление роста до 3,3%.

«Рынок пытается понять, стоит ли радоваться вероятности увеличения спроса на нефть в условиях сильного экономического роста в США, или опасаться, что Федрезерв будет вынужден принять меры для сдерживания этого роста, чтобы взять инфляцию под контроль», - отмечает главный аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн, слова которого приводит «Reuters».

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.

Трейдеры продолжают следить за новостями относительно ситуации вокруг Венесуэлы, а также российско-украинского конфликта.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, дешевеет в паре с иеной.

В четверг рынки США, Европы, а также ряда стран Азии, закрыты по случаю Рождества, и активность торгов в преддверие праздника существенно ниже обычной.

Другая статистика по экономике США оказалась менее радужной. Промпроизводство в стране в ноябре увеличилось на 0,2% после снижения на 0,1% в октябре, а рассчитываемый «Conference Board» индекс потребительского доверия упал, оказавшись хуже ожиданий рынка.

Давление на доллар также оказывает приток средств инвесторов в конце года в активы «тихой гавани», включая драгметаллы и японскую иену.

Евро по состоянию на 9.00 мск подрос к доллару всего на 0,04% и торгуется на уровне $1,1799 по сравнению с $1,1796 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3521 против $1,3518 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной опустился на 0,29% - до 155,77 иены с 156,23 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,0112 юаня по сравнению с 7,0193 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,12%.

DXY держится у минимума с начала октября, поскольку трейдеры по-прежнему видят потенциал для дальнейшего уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Рынок закладывает два снижения ставки американским ЦБ в следующем году, и более сильные, чем ожидалось, данные о динамике ВВП США за третий квартал не изменили эти прогнозы, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,46/84,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 171 копейку, средний курс продажи вырос на 74 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,28-80,38 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль немного дешевеет, однако поддержку его котировкам оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,145 рубля (+3,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 0,47 копейки ниже уровня действующего официального курса.