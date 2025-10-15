Доллар снижается к основным мировым валютам

Нефть умеренно дешевеет утром в среду на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

Как отмечает finmarket.ru, напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Во вторник в Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских судов. Это приведёт к росту торговых издержек и нарушению грузопотоков, что может негативно отразиться на объёмах производства и, как следствие, спросе на энергоносители.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает более значительного, чем прогнозировалось ранее, избытка предложения нефти на рынке в 2025 и 2026 годах. МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тысяч баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тысяч б/с. Прогноз на 2026 год был немного повышен - до 699 тысяч б/с с 698 тысяч б/с. Оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с, в следующем - до 2,4 млн б/с с 2,1 млн б/с.

Инвесторы ждут выхода по запасам нефти в США. Отчёт Американского института нефти (API) будет опубликован позднее в среду, а официальный отчёт министерства энергетики Штатов - в четверг. На этой неделе данные по запасам публикуются с задержкой на один день из-за празднования Дня Колумба в США в понедельник.

Курс доллара США снижается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной утром в среду. Участники рынка продолжают следить за динамикой американо-китайских торговых отношений.

Во вторник Трамп пригрозил ввести эмбарго на поставки растительного масла и других товаров из КНР в ответ на отказ Пекина закупать американскую сою. «Намеренный отказ Китая от покупки нашей сои, создающий трудности для наших фермеров, является экономически враждебным актом, - написал Трамп в сети «Truth Social». - В качестве ответной меры мы рассматриваем возможность прекращения торговли с Китаем растительным маслом и другими товарами».

В США продолжается шатдаун, из-за которого приостановлена публикация официальных статданных, что серьёзно осложнит принятие решения по денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) на октябрьском заседании.

Глава ФРС Джером Пауэлл накануне обратил внимание на некоторое ухудшение ситуации на рынке труда. Это укрепило ожидания рынка, что Федрезерв снизит базовую процентную ставку на заседании 28-29 октября. «Основываясь на имеющихся у нас данных, можно с уверенностью сказать, что перспективы занятости и инфляции, по всей видимости, не сильно изменились с момента нашей сентябрьской встречи четыре недели назад», - сказал Пауэлл в ходе мероприятия Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Филадельфии. При этом он отметил, что хотя уровень безработицы в стране оставался низким до августа, рост заработной платы резко замедлился. «На этом менее динамичном и несколько более вялом рынке труда риски снижения занятости, по-видимому, возросли», - заявил глава ФРС.

Вероятность снижения базовой ставки ФРС на заседании в октябре оценивается рынком в 95,7%, по данным «CME FedWatch».

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало полагает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) на ближайшем заседании скорее снизит процентные ставки, чем повысит их. «Если и будет изменение ставки, то её снижение более вероятно, чем повышение», - сказал он, выступая на мероприятии в Нью-Йорке во вторник, отметив, что понижательные риски для инфляции преобладают над повышательными.

Член Комитета по денежно-кредитной политике британского ЦБ Алан Тейлор полагает, что Банку Англии следует ускорить смягчение ДКП во избежание жёсткой посадки экономики, вероятность которой повышается. Из-за нежелания ЦБ быстро снижать ставку вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, не провоцируя замедление экономики или рост безработицы, вряд ли удастся, полагает он. Тейлор опасается, что слабость внутреннего спроса может спровоцировать экономический спад и рецессию, которую будет трудно сдерживать или обернуть вспять.

«Сохраняя, на мой взгляд, слишком ограничительную политику в отношении процентных ставок, мы, возможно, слишком сильно затормозили», - отметил он, выступая на мероприятии в Кембридже во вторник.

Евро по данным на 9.33 мск вырос к доллару на 0,13% и торгуется на уровне $1,1622 по сравнению с $1,1607 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару повысился на 0,32% - до $1,3362 с $1,3320 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной опустилась на 0,50% - до 151,07 иены по сравнению со 151,84 иены по итогам предыдущих торгов. Поддержку иене оказывает спрос на активы «тихой гавани», возросший на фоне эскалации в отношениях США и Китая.

Курс американской валюты в паре с офшорным юанем снизился до 7,1268 юаня с 7,1400 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,18%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,27%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,97/85,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 172 копейки, средний курс продажи вырос на 130 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,99-82,09 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в среду, рубль растёт, несмотря на снижение нефти, продолжает обновлять максимальные отметки с августа. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,032 рубля (-5,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,7 копейки ниже уровня действующего официального курса. В ходе торгов на старте сессии юань падал до 11,0245 рубля впервые с 12 августа.