Доллар снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо растут утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, внимание рынка было направлено на переговоры Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Москве накануне и длились около пяти часов. Стороны обсудили план Трампа по украинскому урегулированию, но не вдавались в детали, сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Компромисс между Россией и США по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден, добавил Ушаков.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров был достигнут некоторый прогресс. «Мы пытаемся понять, возможно ли прекратить конфликт таким образом, чтобы защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны», - отметил он в интервью телеканалу «Fox News».

Трейдеры считают, что завершение конфликта может привести к отмене санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и увеличить приток топлива на рынок, уже демонстрирующий признаки избытка предложения.

При этом процесс снятия санкций может оказаться сложным и затянутым. Есть опасения, что Европа продолжит курс на отказ от российского топлива на фоне жёсткой риторики Москвы. Так, накануне Путин обвинил европейские страны в попытках заблокировать мирный процесс и назвал некоторые требования «абсолютно неприемлемыми».

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 2,48 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18.30 мск, и опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,9 млн баррелей.

Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам утром в среду на возросших ожиданиях снижения ключевой ставки Федрезерва.

Следующее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) состоится 9-10 декабря. Оценка вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании регулятора составляет теперь 89,1% по сравнению с менее 50% неделей ранее, по данным «CME FedWatch». В 2026 году рынок ждет снижения ставки ещё на 100 б.п.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что имя кандидата на пост председателя Федрезерва будет озвучено в начале 2026 года. Ранее президент говорил, что уже определил для себя, кто это будет.

СМИ пишут, что главным претендентом на должность главы американского ЦБ является экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

Представляя Хассета на мероприятии в Белом доме во вторник, Трамп сказал: «Думаю, что потенциальный председатель ФРС тоже здесь. Мне можно такое говорить? Потенциальный. Он уважаемый человек». Срок полномочий нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на этом посту истекает в мае 2026 года.

Кроме того, трейдеры ждут статданных из США. Позднее в среду будет опубликован ноябрьский индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services), а в пятницу - отчёт о доходах и расходах американцев за сентябрь, включающий важный показатель инфляции, отслеживаемый ФРС.

Евро по данным на 9.34 мск вырос к доллару на 0,18% - до $1,1646 по сравнению с $1,1625 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов подорожал на 0,21% и торгуется на уровне $1,3241 по сравнению с $1,3213 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,21% и составляет 155,56 иены против 155,88 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань опустилась на 0,1% и находится на уровне 7,0586 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,18%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,15%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,59/84,08 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 194 копейки, средний курс продажи вырос на 168 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,49-80,59 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет на фоне фиксации прибыли после сильного роста накануне, обусловленного ожиданиями позитивных новостей об урегулировании российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,017 рубля (+5,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,19 копейки выше уровня действующего официального курса.