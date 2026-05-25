Доллар снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть заметно снижаются утром в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта.

Как пишет finmarket.ru, по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил телеканал «Fox News» со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Иран «в принципе согласился с рамочным соглашением», однако переговорщики всё ещё спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

Тем временем «The New York Times» написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причём транзит по нему пока будет бесплатным. «Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что - без пошлин или других расходов», - отмечает издание.

«Несмотря на все оговорки и риски, связанные с мирным соглашением и ситуацией в Ормузском проливе, в конце туннеля появился свет, и это приведёт к некоторому отступлению цен на нефть в краткосрочной перспективе», - заявил аналитик «MST Marquee» Сол Кавоник.

Эксперт «ING» Уоррен Паттерсон полагает, что участники рынка будут проявлять осторожность, не поддаваясь чрезмерному оптимизму. «Мы уже оказывались в подобных ситуациях, но переговоры срывались», - написал он.

Другие аналитики обращают внимание на то, что для полного восстановления поставок нефти через Ормузский пролив, а также устранения ущерба, нанесенного нефтегазовой инфраструктуре на Ближнем Востоке, потребуются месяцы.

По словам Хамада Хусейна из «Capital Economics», быстро вернуть объёмы поставок к довоенному уровню будет сложно помимо прочего из-за повреждений объектов и приостановки добычи нефти в регионе. «Это будет удерживать цены на нефть на повышенном уровне в течение некоторого времени, - считает он. - Они начнут снижаться только тогда, когда баланс спроса и предложения на нефтяном рынке существенно улучшится, что, вероятно, произойдёт не раньше 2027 года».

Курс американского доллара умеренно снижается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром в понедельник на фоне надежд на заключение мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Торги проходят с активностью ниже обычной из-за праздников в США, Великобритании и ряде других стран.

Надежды на возобновление движения судов через ключевой для поставок энергоресурсов Ормузский пролив вызвали падение цен на нефть, что ослабило опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками, отмечает «Trading Economics».

Ожидания того, что Федрезерв будет дольше, чем предполагалось ранее, удерживать ставку на ограничительном уровне и может даже поднять её в этом году для сдерживания роста цен оказывали поддержку доллару последнее время.

На этой неделе инвесторы будут ждать отчёта о доходах и расходах американцев за апрель, включающего индекс потребительских цен PCE, на который центробанк США ориентируется при оценке динамики инфляции.

Евро по данным на 9.35 мск вырос на 0,34% и торгуется на уровне $1,1642 по сравнению с $1,1603 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару выросла на 0,38% - до $1,3484 против $1,3433 по итогам торгов в пятницу. Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,18% - до 158,90 иены по сравнению со 159,18 иены в конце прошлой недели.

В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 6,7835 юаня против 6,7975 юаня на закрытие пятничной сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,23%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,27%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,44/78,22 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 19 копеек, средний курс продажи вырос на 107 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,4-75,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,6-76,7 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль дешевеет на фоне активного падения цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортёров к налоговому периоду мая. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,62 рубля (+9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,77 копейки выше уровня действующего официального курса.