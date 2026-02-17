Доллар снижается к японской иене, незначительно растёт к евро и фунту

Цены на нефть меняются разнонаправленно утром во вторник: Brent умеренно дешевеет в ожидании переговоров между США и Ираном, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник, активно дорожает.

Как пишет finmarket.ru, ожидается, что на переговорах в Женеве, которые стартуют во вторник, Тегеран и Вашингтон могут обсудить возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана, передает «CNN». По данным источников телеканала, в прошлом году уже обсуждались деловые сделки, включая «предоставление США привилегированного доступа к разработке иранских нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов».

При этом «CNN» обращает внимание на то, что на фоне предстоящих переговоров США продолжают наращивать воздушные и военно-морские силы на Ближнем Востоке. По данным источников телеканала, эти силы находятся там «как для устрашения Тегерана, так и для обеспечения возможности ударов по стране в случае провала переговоров по ядерной программе».

«Настроение рынка сильно зависит от тональности и прогресса на этих переговорах», - отметила Суганда Сачдева из исследовательской компании «SS WealthStreet».

Курс доллара США демонстрирует умеренный подъём в парах с евро и фунтом стерлингов утром во вторник, а также снижение в паре с японской иеной.

На этой неделе трейдеры ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы, на котором Федрезерв сохранил ставку на прежнем уровне. Аналитики полагают, что в следующий раз регулятор понизит ставку в июне.

Также в пятницу будут обнародованы данные о доходах и расходах населения США за декабрь, которые включают ключевой показатель инфляции, отлеживаемый американским ЦБ. В тот же день станет известна предварительная оценка роста американской экономики в четвертом квартале.

Банк Японии, вероятно, повысит ключевую ставку только в апреле, сказал бывший член руководства ЦБ Сэйдзи Адати. «Мартовское повышение будет сопряжено с рисками, поскольку будет основано не на подтвержденных данных, а на прогнозах, - отметил он. - К апрелю у них (руководства ЦБ) будет достаточно данных, которые можно будет использовать для подтверждения улучшений в показателе базовой инфляции».

Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

По данным на 9.09 мск евро снизился к доллару на 0,06% и торгуется на уровне $1,1844 по сравнению с $1,1851 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта теряет 0,1%. Стоимость фунта к доллару опустилась на 0,14% и составляет $1,3610 против $1,3629 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,36% - до 152,91 иены по сравнению со 153,47 иены на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 6,8885 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается в ходе торгов на 0,22%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,01%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,33/84,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 200 копеек, средний курс продажи вырос на 264 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,97-78,07 рубля за доллар.

Китайский юань опустился в начале торгов на Московской бирже. Рубль подорожал при сниженной активности рынка и в ожидании внешнеполитического позитива. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно нового раунда переговоров РФ, США и Украины, который состоится 17-18 февраля в Женеве. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,102 рубля (-2,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,61 копейки выше уровня действующего официального курса.