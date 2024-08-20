Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после снижения до двухнедельных минимумов днём ранее. Как пишет finmarket.ru, давление на нефтяные котировки оказывает некоторое снижение напряженности на Ближнем Востоке.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кроме того, негативным фактором являются проблемы в экономике Китая, крупнейшего импортера топлива в мире. «Сохраняющиеся опасения по поводу спроса в Китае были ключевым драйвером ухудшения настроения на рынке, - отметил Уоррен Паттерсон из «ING Groep NV». - Сейчас перспективы прекращения огня между «ХАМАС» и Израилем оказывают дополнительное понижательное давление».

Доллар США демонстрирует умеренный рост в парах с евро и фунтом стерлингов, а также активно укрепляется против японской иены утром во вторник.

Пара евро/доллар по данным на 9.22 мск торгуется на уровне $1,1076 по сравнению с $1,1087 на закрытие предыдущей сессии, евро теряет 0,1%.

В центре внимания рынков на этой неделе будет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдёт 22-24 августа, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступит в пятницу.

Исходя из последних статданных и заявлений руководства Федрезерва, трейдеры ждут снижения ключевой ставки Федрезерва примерно на 1 процентный пункт до конца года. Поскольку в 2024 году пройдут ещё три заседания американского ЦБ, прогноз предусматривает, что хотя бы на одном из них ставка будет повышена на 50 базисных пунктов вместо обычных 20 б.п.

Китайский юань повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,1135 рубля (+1,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,69 копейки выше уровня действующего официального курса.