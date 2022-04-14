Цены на нефть умеренно снижаются утром четверга после роста до двухнедельного максимума накануне. Трейдеры оценивают события на Украине и данные о запасах топлива в США.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Между тем запасы бензина снизились на 3,65 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.

Как пишет finmarket.ru, аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 416 тысяч баррелей.

Между тем нефтяные резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, за минувшую неделю повысились на 400 тысяч баррелей.

Резкий рост запасов нефти частично объясняется внезапным снижением уровня загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США, что также вызвало сокращение резервов бензина и дистиллятов, цитирует «MarketWatch» Тайлера Ричи из «Sevens Report Research».

Участники рынка также продолжают следить за событиями на Украине и санкциями против России, включая возможные ограничения на поставку углеводородов. США и Великобритания уже отказались от российского топлива, однако ЕС пока воздерживается от запрета на импорт нефти и газа.

Несмотря на это, сокращение поставок нефти из России может достичь 3 млн баррелей в сутки, по прогнозам Международного энергетического агентства.

А в это время доллар США дешевеет к большинству основных мировых валют, трейдеры ждут итогов апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).