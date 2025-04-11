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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.25 10:30

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене

Цены на нефть повышаются сегодня утром, но завершают в минусе вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

Как отмечает finmarket.ru, США смягчили позицию по пошлинам в отношении большинства стран, дав им 90 дней на переговоры для ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли. При этом для Китая пошлины были повышены, и, как сообщили в Белом доме, достигли 145%.

Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и КНР приведёт к сокращению объёмов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведёт к замедлению глобального экономического роста. Кроме того, это негативно повлияет на спрос на нефть, поскольку две страны являются её крупнейшими мировыми потребителями.

«Очевидно, что в этой торговой войне не будет победителей, - отмечает главный инвестиционный стратег «Saxo Markets» Чару Чанана. - Ожидания, что она нанесёт ущерб глобальному экономическому росту, сказываются на нефтяном рынке прямо сейчас».

С начала этой недели цены на нефть снизились примерно на 3%, на прошлой неделе обе марки подешевели почти на 11%.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу.

Ранее на этой неделе США смягчили позицию по пошлинам в отношении большинства стран, дав им 90 дней на переговоры для ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,55/90,48 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 70 копеек, средний курс продажи упал на 25 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,9-88 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль растёт на фоне повышения цен на нефть. Положительным фактором для рубля также выступает улучшение отношения инвесторов к рисковым активам после приостановки введения пошлин на импорт в США из ряда стран. Кроме того, участники рынка надеются на продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,495 рубля (-3,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,86 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Отсрочка введения тарифов для многих стран при отсутствии паузы для Китая «по-прежнему не устраивает многих экспертов», отмечает аналитик «Bannockburn» Марк Чендлер. «Это всё ещё остаётся угрозой для экономического роста и ценовой стабильности», - говорит Чендлер, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

Статданные, опубликованные в четверг, показали замедление инфляции в США, что говорит в пользу смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и оказывает дополнительное давление на доллар. Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в прошлом месяце сократились до 2,4% в годовом выражении с 2,8% в феврале. При этом базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до минимальных с марта 2021 года 2,8%.

По состоянию на 9.25 мск евро вырос к доллару на 0,54% и торгуется на уровне $1,1262 по сравнению с $1,1201 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта поднялся к этому времени на 0,19% - до $1,2994 c $1,270 накануне.

Стоимость доллара в паре с иеной опустилась на 0,35% - до 143,94 иены по сравнению с 144,45 иены по итогам торгов в четверг. Курс иены держится на максимуме за 6 месяцев на фоне сохранения высокого спроса на активы «тихой гавани».

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