Цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.

Как сообщает finmarket.ru, накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введёт пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. В связи с этим растут опасения ослабления глобального экономического роста и спроса на энергоресурсы.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли впервые с мая - на 464 тысячи баррелей. Товарные запасы бензина в Штатах уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тысяч баррелей.

В центре внимания трейдеров остаётся ситуация в Красном море, где возобновились нападения на суда. По данным СМИ, три члена экипажа греческого сухогруза «Eternity C», следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов.

«Несмотря на поток новостей, рынок, похоже, находится в режиме ожидания, - отмечает старший аналитик «Phillip Nova Pte» в Сингапуре Приянка Сачдева. - Пока не произойдёт либо резкого увеличения спроса, либо существенных проблем с предложением, боковой тренд, вероятно, будет сохраняться».

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. Протокол июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), опубликованный накануне, показал, что руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в основном считают целесообразным снижение базовой процентной ставки в этом году.

«По оценкам большинства участников [заседания], некоторое снижение целевого диапазона процентной ставки в этом году наверняка будет целесообразно», - говорится в протоколе. «Пара участников» заседания заявили о готовности рассмотреть уменьшение ставки уже в июле, если статданные оправдают их прогнозы.

Внимание трейдеров в четверг направлено на еженедельный доклад министерства труда США о количестве новых заявок на пособие по безработице в стране.

Кроме того, участники рынка продолжают оценивать сообщения, касающиеся торговых пошлин США. Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введёт пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. Инвесторы ждут новостей относительно соглашений США с Индией и Евросоюзом.

По состоянию на 9.01 мск евро вырос к доллару на 0,16% и торгуется на уровне $1,1739 по сравнению с $1,1720 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару поднялся к этому времени на 0,20% - до $1,3613 с $1,3586 накануне. Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,06% составляет 146,24 иены по сравнению с 143,33 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1801 юаня по сравнению с 7,1832 юаня в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,33/84,77 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 111 копеек, средний курс продажи вырос на 101 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,99-81,09 рубля за доллар.