Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене

Цены на нефть стабильны в понедельник после скачка в пятницу на фоне усиления Вашингтоном давления на Иран.

Как отмечает finmarket.ru, в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. «Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочёл, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим», - сказал президент. Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жёсткое подавление многодневных протестов.

В центре внимания рынка в понедельник оказалась ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов. По оценкам аналитиков «JPMorgan», общий объём потерянной из-за снежной бури добычи, в том числе на месторождении Баккен в Оклахоме и некоторых районах Техаса, составил порядка 250 тысяч баррелей в сутки.

«На этой неделе цены на нефть будут поддерживаться сигналами перебоев в добыче в США одновременно с сохранением геополитических рисков», - отмечает аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева.

За неделю Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,9%.

Доллар США дешевеет сегодня к евро, фунту стерлингов и иене.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт 27-28 января. Рынок не ждёт от американского ЦБ снижения ставки на предстоящем заседании.

Федрезерв опустил ставку на 75 базисных пунктов в 2025 году, в настоящее время она находится на уровне 3,5-3,75%. В декабре регулятор дал понять, что может подождать с дальнейшим ее снижением. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 б.п. в 2026 году.

Аналитики, опрошенные агентством «Bloomberg», полагают, что американский ЦБ уменьшит ставку не ранее июня, учитывая сохраняющееся в США инфляционное давление и сигналы стабилизации рынка труда.

Инвесторы также продолжают следить за новостями относительно назначения следующего председателя Федрезерва. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить свой выбор кандидата на этот пост уже на текущей неделе.

Газета «Financial Times» сообщает со ссылкой на источники, что главный инвестиционный директор направления активов с фиксированной доходностью «BlackRock Inc.» Рик Ридер стал одним из главных претендентов на этот пост.

По словам источников, в последнее время представители Минфина США активно расспрашивали крупных инвесторов в облигации относительно Ридера. Минфин поддерживает регулярные контакты с участниками рынка, однако в последнее время вопросы о Ридере стали более конкретными, отмечает «FT».

По состоянию на 9.34 мск евро вырос к доллару на 0,27% и торгуется на уровне $1,1861 по сравнению с $1,1828 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость фунта к доллару увеличилась на 0,14% - до $1,3362 по сравнению с $1,3343 в пятницу. Курс доллара в паре с иеной упал на 0,96% - до 154,21 иены против 155,70 иены по итогам предыдущей сессии.

Американская валюта резко подешевела ещё в пятницу, что инвесторы связывают с интервенциями на валютном рынке, проводившимися властями Японии с целью сдерживания падения курса иены. По данным западных СМИ, Токио проводит валютные интервенции в координации с властями США.

Пара доллар/офшорный юань в понедельник торгуется на уровне 6,9538 юаня против 6,9450 юаня в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,52%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,01%. DXY находится на минимуме за четыре месяца, на прошлой неделе он упал на 1,8% вслед за снижением доллара относительно иены, что стало наихудшей динамикой за восемь месяцев.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,47/85,35 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 170 копеек, средний курс продажи вырос на 391 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,4-79,5 рубля за доллар.

Китайский юань слегка понижается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль подрастает в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца. В среду, 28 января, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8525 рубля (-0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 1,99 копейки ниже уровня действующего официального курса.