Доллар США дешевеет к евро и фунту, стабилен к иене

Цены на нефть снижаются утром в четверг на новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Как отмечает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, заявил он журналистам во Франции. По информации журналиста «Axios» Барака Равида, президент подписал документ, находясь на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эмманюэль Макрон. Ранее ожидалось, что документ будет подписан в рамках встречи представителей Ирана и США в Швейцарии в пятницу.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что представители Ирана и США подписали окончательную версию меморандума, который, как ожидается, приведёт к окончанию конфликта и позволит возобновить движение судов через Ормузский пролив. Текст меморандума, распространяемый различными СМИ, предусматривает немедленное открытие пролива и полное восстановление судоходства по нему в течение 30 дней.

«Падение цен на нефть возобновилось, поскольку рынки продолжают ожидать скорого возврата иранской нефти на рынок после подписания меморандума с США», - отметил аналитик «IG» Тони Сикамор.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 4,6 млн баррелей. Общие запасы нефти с учётом стратегического нефтяного резерва (SPR) уменьшились до 758,5 млн баррелей - минимума с марта 1985 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, сократились на 1,61 млн баррелей.

Курс доллара США умеренно снижается к евро и фунту стерлингов утром в четверг после активного роста по итогам предыдущих торгов, участники рынка оценивают итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). При этом американская валюта стабильна к иене.

Федрезерв накануне ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции.

Также руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал ставку на уровне 3,4%.

Девять из 18 членов руководства регулятора, представивших свои оценки, ожидают увеличения ставки до конца года как минимум на 25 базисных пунктов. В марте никто не ждал роста стоимости заимствований.

Новый глава ФРС Кевин Уорш заявил, что регулятор отказался от прогнозов относительно будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance), которые публиковались с 2003 года. «Я не могу дать вам никаких прогнозов относительно того, что мы будем делать дальше. Но хорошая новость заключается в том, что наше следующее заседание состоится через шесть недель», - сказал Уорш.

В четверг рынок ждёт итогов заседания Банка Англии, которые станут известны в 14.00 мск. Регулятор, вероятно, не станет менять ключевую процентную ставку, однако может дать сигнал о готовности ужесточить денежно-кредитную политику, если конфликт на Ближнем Востоке не будет урегулирован в ближайшее время.

По состоянию на 9.35 мск евро вырос к доллару на 0,23% и торгуется на уровне $1,1527 по сравнению с $1,1501 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта прибавляет около 0,2%. Стоимость фунта к доллару также увеличилась на 0,23% - до $1,3324 против $1,3293 по итогам торгов в среду. Курс американской валюты в паре с иеной торгуется на уровне 160,65 иены, как и на закрытие в среду. Доллар в паре с офшорным юанем просел на 0,2%, до 6,7637 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), понижается на 0,09%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,19/76,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 114 копеек, средний курс продажи упал на 81 копейку. Лучшие курсы покупки составили 75,6-75,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,99-76,09 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 19 июня. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,817 рубля (+3,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,81 копейки выше уровня действующего официального курса.