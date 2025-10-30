Нефтяные цены опускаются с утра на итогах встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР прошла очень успешно, и было достигнуто соглашение по многим вопросам. В частности, он сообщил, что снижает пошлины для Китая, связанные с фентанилом, с 20% до 10%. При этом, вопрос закупок Пекином российской нефти не обсуждался, сказал Трамп.

Как отмечает finmarket.ru, на прошлой неделе президент США говорил, что намерен затронуть этот вопрос в ходе встречи с Си Цзиньпином, и рынок ждал сообщений на эту тему, пишет «Bloomberg».

Некоторое давление на нефтяной рынок оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ опустил ставку в среду на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что дальнейшее уменьшение ставки в декабре остаётся открытым вопросом и не гарантировано.

Накануне цены на нефть выросли на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Согласно отчёту министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,858 млн баррелей, максимальными темпами за полтора месяца. Товарные запасы бензина уменьшились на 5,94 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, укрепляется в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,21%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,08%.

Трейдеры оценивают итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, а также встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп заявил журналистам в четверг, что его встреча с главой КНР прошла очень успешно, и было достигнуто соглашение по многим вопросам.

Накануне DXY вырос на 0,6% на фоне заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как «ястребиные». Американский ЦБ опустил ставку в среду на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, однако Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что дальнейшее уменьшение ставки в декабре остаётся открытым вопросом и не гарантировано.

Он отметил, что отсутствие статистики из-за приостановки работы правительства США является «временным явлением», но признал, что в случае затягивания информационного вакуума будет разумным проявить больше осторожности при принятии решения по ставке в декабре.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам завершившегося в четверг заседания. За такое решение проголосовало семь из девяти членов руководства японского ЦБ, двое предложили повысить ставку до 0,75%.

Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года, и Банк Японии заявил, что готов повышать ставку, если ситуация в экономике будет развиваться согласно его прогнозам.

В четверг инвесторы ждут предварительных данных о динамике ВВП еврозоны за третий квартал и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор не станет менять ключевые процентные ставки на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. По мнению экспертов, у ЕЦБ сейчас нет причин для корректировки денежно-кредитной политики: темпы экономического роста в еврозоне восстанавливаются, а инфляция остаётся сдержанной.

По состоянию на 9.40 мск за евро давали $1,1619 по сравнению с $1,1601 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3198 против $1,3194 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась к 9.40 мск до 153,12 иены против 152,73 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1048 юаня по сравнению с 7,0966 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,28/87,7 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 296 копеек, средний курс продажи вырос на 327 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82-82,1 рубля за доллар.

Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2475 рубля (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,68 копейки выше уровня действующего официального курса.