Цены на нефть снижаются в четверг на сообщениях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях.

Как отмечает finmarket.ru, снижению рынка в среду способствовали данные о росте запасов нефти в США. Как сообщило министерство энергетики, коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,454 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их сокращения на 1 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Доллар США дешевеет к евро и иене на торгах в четверг, стабилен в паре с фунтом стерлингов.

Импульс к укреплению доллара, вызванный снижением взаимных пошлин США и Китаем, ослабел, и внимание инвесторов вернулось к потенциальным последствиям политики Вашингтона для американской экономики, отмечает «Trading Economics».

Внимание рынка в четверг направлено на данные о динамике цен производителей (индекс PPI) в США за апрель, которые будут обнародованы министерством труда в 15.30 мск. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает замедление темпов роста индекса PPI в прошлом месяце до 2,5% с мартовских 2,7%.

В это же время будут опубликованы апрельские данные по розничным продажам в США и еженедельный отчёт о количестве новых заявок на пособие по безработице в стране.

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск в четверг торгуется на уровне $1,1192 по сравнению с $1,1174 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3268 против $1,3262 накануне. Курс доллара в паре с иеной опустился до 146 иены с 146,75 иены на закрытие рынка в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,34/87,77 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 26 копеек, средний курс продажи вырос на 103 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,2-84,3 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне активного снижения цен на нефть. Участники рынка при этом находятся в ожидании новостей относительно возобновления прямых российско-украинских переговоров, которое ожидается в четверг в Стамбуле. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,141 рубля (+8,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,82 копейки выше уровня действующего официального курса.