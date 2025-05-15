В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судовУлица Сафонова: телекомпания «Арктик-ТВ» запускает цикл передач о знаковых улицах города Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 10:30

Доллар США дешевеет к евро и иене

Цены на нефть снижаются в четверг на сообщениях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях.

Как отмечает finmarket.ru, снижению рынка в среду способствовали данные о росте запасов нефти в США. Как сообщило министерство энергетики, коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,454 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их сокращения на 1 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Доллар США дешевеет к евро и иене на торгах в четверг, стабилен в паре с фунтом стерлингов.

Импульс к укреплению доллара, вызванный снижением взаимных пошлин США и Китаем, ослабел, и внимание инвесторов вернулось к потенциальным последствиям политики Вашингтона для американской экономики, отмечает «Trading Economics».

Внимание рынка в четверг направлено на данные о динамике цен производителей (индекс PPI) в США за апрель, которые будут обнародованы министерством труда в 15.30 мск. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает замедление темпов роста индекса PPI в прошлом месяце до 2,5% с мартовских 2,7%.

В это же время будут опубликованы апрельские данные по розничным продажам в США и еженедельный отчёт о количестве новых заявок на пособие по безработице в стране.

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск в четверг торгуется на уровне $1,1192 по сравнению с $1,1174 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3268 против $1,3262 накануне. Курс доллара в паре с иеной опустился до 146 иены с 146,75 иены на закрытие рынка в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,34/87,77 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 26 копеек, средний курс продажи вырос на 103 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,2-84,3 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне активного снижения цен на нефть. Участники рынка при этом находятся в ожидании новостей относительно возобновления прямых российско-украинских переговоров, которое ожидается в четверг в Стамбуле. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,141 рубля (+8,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,82 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:30«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Те, кто определился с профессией ещё в школе, зарабатывают больше-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к евро и иене-PRO Энергетику (18+)89% жителей Мурманской области одобряют использование атомной энергетики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»