Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с 2023 года снижения по итогам прошлой недели. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение цен стало максимальным с марта 2023 года.

Как отмечает finmarket.ru, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Начальник генштаба иранских вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави в выходные дал понять, что скептически оценивает возможность длительного сохранения режима прекращения огня с Израилем.

При этом президент США Дональд Трамп заявил на «Fox News», что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если Иран продемонстрирует мирный настрой.

Внимание трейдеров также смещается на очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объёмов добычи в августе. Оно пройдёт 6 июля.

«Восьмерка» стран-добровольцев ОПЕК+ готова рассмотреть на июльском заседании возможность очередного наращивания квот на добычу на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщили иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тысяч б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тысяч б/с.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,34%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,23%. DXY держится у минимумов с февраля 2022 года в связи с ростом ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также сохраняющейся торговой неопределенностью.

Ослаблению доллара также способствуют усиливающиеся опасения экспертов в отношении бюджетной нагрузки Вашингтона.

Сенат принял новый законопроект о расходах и налогах, который президент США Дональд Трамп назвал «единым, большим и красивым». После внесения изменений документ должен будет вернуться в Палату представителей, которая одобрила его в мае, пишут мировые СМИ.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на июньский отчёт о безработице в США, который выйдет в пятницу. Если в этих данных проявятся признаки ослабления рынка труда, ожидания снижения ставки Федрезервом увеличатся, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 9.03 мск за евро давали $1,1726 по сравнению с $1,1718 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3728 против $1,3716 по итогам торгов в пятницу. Курс американской валюты в паре с иеной опустился до 143,90 иены с 144,65 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1607 юаня по сравнению с 7,1728 юаня в пятницу. Юань дорожает на ожиданиях наращивания мер поддержки экономики властями КНР в связи с сохраняющимся спадом деловой активности.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,08/85,7 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 91 копейку, средний курс продажи вырос на 262 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,9-81 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль умеренно понижается на фоне негативной динамики цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым в понедельник предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9565 рубля (+3,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,32 копейки выше уровня действующего официального курса.