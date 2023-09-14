Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов, растёт к рублю

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в четверг после снижения накануне. Снижению котировок в среду способствовали данные о неожиданном повышении нефтяных резервов в Соединенных Штатах.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США. Товарные запасы бензина выросли на 5,56 млн баррелей и составили 220,31 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,93 млн баррелей, до 122,53 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,48 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 850 тысяч баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Кроме того, давление на котировки оказали данные об ускорении инфляции в Штатах. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, заявило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз, который приводит «Trading Economics», предполагал инфляцию на уровне 3,6%.

Тем временем рост потребительских цен без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении после подъёма на 4,7% в июле и совпал с ожиданиями аналитиков.

Относительно предыдущего месяца общий индекс CPI в августе увеличился на 0,6% после роста на 0,2% в июле, при этом более половины августовского роста обеспечило повышение цен на бензин. Базовый Core CPI прибавил в августе 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение индексов в минувшем месяце на 0,6% и 0,2% соответственно.

Новые данные представляют собой дополнительный аргумент в пользу сохранения повышенных процентных ставок более длительное время, заявил «MarketWatch» соредактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи. По его мнению, это увеличивает риск того, что Федеральная резервная система «задушит рост и отправит экономику в рецессию», что никогда не будет хорошим сценарием для спроса на нефть.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 96,25 рубля (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает. Рубль снижается, отыгрывая настроения участников рынка, ожидающих паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,6937 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 46,87 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 44,38 копейки и составил 103,7938 рубля.

К официальному курсу американская валюта увеличилась 71,43 копейки, евро - на 68,72 копейки.

Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов. Участники рынка оценивают данные о динамике потребительских цен в США в августе и ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).