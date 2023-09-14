В Мурманской области в 2022 году 79% домашних хозяйств имели персональный компьютер, а 88% – доступ к сети ИнтернетВ Мурманской области установлена величина регионального прожиточного минимума на 2024 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.09.23 10:30

Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов, растёт к рублю

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в четверг после снижения накануне. Снижению котировок в среду способствовали данные о неожиданном повышении нефтяных резервов в Соединенных Штатах.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США. Товарные запасы бензина выросли на 5,56 млн баррелей и составили 220,31 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,93 млн баррелей, до 122,53 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,48 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 850 тысяч баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Кроме того, давление на котировки оказали данные об ускорении инфляции в Штатах. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, заявило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз, который приводит «Trading Economics», предполагал инфляцию на уровне 3,6%.

Тем временем рост потребительских цен без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении после подъёма на 4,7% в июле и совпал с ожиданиями аналитиков.

Относительно предыдущего месяца общий индекс CPI в августе увеличился на 0,6% после роста на 0,2% в июле, при этом более половины августовского роста обеспечило повышение цен на бензин. Базовый Core CPI прибавил в августе 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение индексов в минувшем месяце на 0,6% и 0,2% соответственно.

Новые данные представляют собой дополнительный аргумент в пользу сохранения повышенных процентных ставок более длительное время, заявил «MarketWatch» соредактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи. По его мнению, это увеличивает риск того, что Федеральная резервная система «задушит рост и отправит экономику в рецессию», что никогда не будет хорошим сценарием для спроса на нефть.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 96,25 рубля (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает. Рубль снижается, отыгрывая настроения участников рынка, ожидающих паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,6937 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 46,87 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 44,38 копейки и составил 103,7938 рубля.

К официальному курсу американская валюта увеличилась 71,43 копейки, евро - на 68,72 копейки.

Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов. Участники рынка оценивают данные о динамике потребительских цен в США в августе и ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Любимые актеры 2.0». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Кольского Заполярья стали расти цены на соль и сахар-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов, растёт к рублю-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)На этой неделе в многоквартирные дома большинства муниципалитетов области начнет поступать тепло-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика