Доллар США дешевеет к иене и фунту стерлингов, незначительно растёт в паре с евро

Цены на нефть снижаются утром во вторник, инвесторы опасаются избытка предложения на фоне планов наращивания добычи странами ОПЕК+.

Как пишет finmarket.ru, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть на заседании 6 июля возможность наращивания квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщили ранее иностранные СМИ со ссылкой на делегатов. Восьмерка стран-добровольцев, до этого ограничившая добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начала разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решила увеличить добычу ускоренно, на 411 тысяч б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тысяч б/с.

Если квоты на добычу в августе будут повышены на такую же величину, как в предыдущие три месяца, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.

Также на нефтяные котировки давит снижение геополитических опасений в условиях сохранения перемирия между Израилем и Ираном.

Доллар США незначительно поднимается в паре с евро, дешевеет к иене и фунту стерлингов утром во вторник.

Участники рынков внимательно следят за продвижением в Сенате бюджетного законопроекта президента Дональда Трампа, предполагающего крупные расходы и снижение налогов. Ожидается, что принятие проекта увеличит госдолг США на $3,3 трлн, пишет «Trading Economics».

Инвесторы также ждут новостей о ходе переговоров Штатов с основными торговыми партнёрами. На следующей неделе истекает 90-дневная приостановка действия объявленных в апреле Трампом масштабных пошлин.

Дополнительное давление на американскую валюту оказывают «голубиные» сигналы от представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и тот факт, что Трамп продолжает добиваться снижения процентных ставок. Трамп пригрозил Японии новыми пошлинами, подвергнув критике нежелание страны импортировать американский рис, и подтвердил, что в связи с устойчивым торговым дисбалансом 25-процентные пошлины на японские автомобили сохранятся, отмечает «Trading Economics».

Между тем индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале увеличился до 13 пунктов по сравнению с 12 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем снижение до 10 пунктов, по данным «Trading Economics». Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

По данным на 9.08 мск евро снизился к доллару на 0,05% и торгуется на уровне $1,1781 по сравнению с $1,1787 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару увеличился на 0,08% и составляет $1,3743 против $1,3732 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,26% - до 143,65 иены с 144,03 иены на закрытие предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79/85,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 74 копейки, средний курс продажи вырос на 257 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,5-81,6 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка опускается после завершения накануне июньского налогового периода. В понедельник компании-экспортёры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9205 рубля (+0,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,93 копейки ниже уровня действующего официального курса.