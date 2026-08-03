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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.26 10:30

Доллар США дешевеет к иене после валютных интервенций Токио

Цены на нефть резко снижаются в понедельник благодаря надеждам на урегулирование ближневосточного конфликта.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп написал в соцсети «Truth Social» в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами.

По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран «и другие ближневосточные страны». Позднее он заявил журналистам, что получил от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ заверения о взаимопонимании с Ираном по проблеме Ормузского пролива.

«Они считают, что у нас есть сделка по Ормузу», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолёта.

Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено «в скором времени», но не уточнил, в чём оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Цены на нефть завершили июль существенным ростом на фоне возобновления США и Ираном взаимных атак, Brent подорожала на 24%, WTI - на 21%.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, резко дешевеет в паре с иеной после совместных интервенций Токио и Вашингтона с целью поддержки курса японской нацвалюты.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,23%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,18%.

По состоянию на 9.14 мск за евро давали $1,1535 по сравнению с $1,1527 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта составил к 9.13 мск $1,3475 против $1,3483 накануне.

Стоимость американской валюты в паре с иеной к 9.13 мск снизилась до 156,44 иены по сравнению с 157,40 иены по итогам торгов в пятницу.

В пятницу курс доллара к иене упал на 1,3%, что было воспринято трейдерами как сигнал интервенций на валютном рынке. Позднее министерство финансов Японии подтвердило, что впервые за 15 лет прибегло к совместным интервенциям с США с целью поддержки курса нацвалюты.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон присоединился к валютным интервенциям, которые помогли поднять курс иены, в знак дружбы с Токио. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Штаты при необходимости вновь примут участие в совместных интервенциях с Японией.

Сегодня в начале торгов курс доллара в паре с иеной вновь пошёл вверх, но быстро перешёл к резкому снижению, и эксперты полагают, что японский Минфин вновь провёл интервенции.

«Сама по себе динамика курса иены указывает на интервенции», - отмечает аналитик «Macquarie Group» в Сингапуре Гарет Берри.

«Вероятно, власти Японии продолжат валютные интервенции в ближайшие дни, если иена начнёт отыгрывать недавнее укрепление, - говорится в обзоре экспертов «Goldman Sachs». - Мы по-прежнему считаем, что это является эффективным инструментом, позволяющим Токио выиграть время до тех пор, пока фундаментальные факторы не начнут складываться в пользу укрепления иены».

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7507 юаня против 6,7527 юаня на закрытие рынка в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,7/84,09 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 78 копеек, средний курс продажи вырос на 41 копейку. Лучшие курсы покупки составили 81,2-81,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,7-82,8 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,77 рубля (+3,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,6 копейки выше уровня действующего официального курса.

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