Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Нефтяной рынок падает в понедельник на фоне решения ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

Как сообщает finmarket.ru, восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тысяч б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

В марте было решено, что увеличение добычи начнётся с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть, с ежемесячным шагом примерно 135-140 тысяч б/с. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тысяч б/с на май, что было эквивалентно трём ежемесячным надбавкам. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, решение об ускорении добычи и в июне принято «ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти».

«Рынок просто не сможет переварить увеличенное предложение со стороны ОПЕК+, - отмечает аналитик «ICIS» Аджай Пармар. - Темпы роста спроса остаются слабыми, особенно с учётом вводимых США торговых пошлин».

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,9%, WTI - на 7,5%.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник. Ослаблению доллара способствуют ожидания спада экономической активности в США в связи с торговой войной Вашингтона и Пекина.

Американский президент Дональд Трамп в воскресенье вновь выразил уверенность в том, что Китай заинтересован в заключении торгового соглашения, однако не сообщил никаких подробностей на эту тему.

Бывший министр финансов США и экс-глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявила в интервью «Financial Times», что американские пошлины на импорт, вводимые для крупнейших торговых партнёров страны, будут иметь «крайне неблагоприятные последствия» для американских потребителей и компаний.

«Я не готова сказать, что я прогнозирую рецессию, но, безусловно, её шансы возросли», - сказала Йеллен.

Статданные, обнародованные на прошлой неделе, показали первое за три года сокращение ВВП США. Американская экономика в первом квартале 2025 года снизилась на 0,3% в пересчёте на годовые темпы, сообщил Минторг США.

Внимание рынка на этой неделе направлено на очередное заседание ФРС, по итогам которого американский ЦБ, как ожидается, оставит неизменной базовую процентную ставку (на уровне 4,25-4,5%).

Ожидания снижения ставки Федрезервом в июне ослабли после публикации в пятницу данных по рынку труда США, отмечает «Trading Economics». Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её уменьшения в июне оценивается рынком в 37%.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 177 тысяч, тогда как эксперты в среднем прогнозировали рост на 130 тысяч. Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, что совпало с прогнозом.

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск торгуется на уровне $1,1341 по сравнению с $1,1300 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару поднялась до $1,3297 с $1,3271 накануне. Курс доллара в паре с иеной опустился до 144,13 иены с 144,97 иены на закрытие предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,24/88,56 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 33 копейки, средний курс продажи вырос на 149 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,5-84,6 рубля за доллар.

Китайский юань повышается на Московской бирже утром в понедельник, рубль опускается на фоне активно дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4485 рубля (+3,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 27,72 копейки выше уровня действующего официального курса.