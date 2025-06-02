Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть уверенно повышаются в понедельник на фоне решения ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в июле.

ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает «Reuters».

Как отмечает finmarket.ru, кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, фунту и иене. Давление на доллар оказывает рост напряжённости в торговой сфере после объявления американским президентом Дональдом Трампом о намерении поднять с 4 июня пошлины на импорт стали и алюминия в США до 50% с нынешних 25%.

Кроме того, Трамп обвинил Китай в нарушении заключенных с США в Женеве торговых договоренностей. Пекин отвергает обвинения, и трейдеры опасаются, что переговоры между двумя странами могут осложниться.

По состоянию на 9.01 мск за евро давали $1,1379 по сравнению с $1,1347 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару увеличилась на то же время до $1,3503 против $1,3459. Курс доллара в паре с иеной опустился к 9.01 мск до 143,35 иены по сравнению со 144,02 иены на закрытие рынка в пятницу. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,2164 юаня против 7,2051 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,51/85,59 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 64 копейки, средний курс продажи вырос на 108 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,4-82,5 рубля за доллар.

Китайский юань укрепился в начале торгов на Московской бирже, рубль опустился в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и в ожидании российско-украинских переговоров. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9385 рубля (+3,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,88 копейки выше уровня действующего официального курса.