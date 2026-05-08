Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть возобновили подъём в пятницу на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поставившей под угрозу перемирие США и Ирана, а также ослабившей надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

Как сообщает finmarket.ru, иранское командование в ночь на пятницу обвинило вооруженные силы США в совершении нескольких атак на юге страны вопреки действующему перемирию.

По сообщению телеканала «Press TV», Тегеран обвинил Вашингтон в обстреле иранского танкера в районе города Джаск. Кроме того, согласно заявлению иранского военного командования, США «в сотрудничестве с некоторыми странами региона» атаковали гражданские объекты на острове Кешм и в ряде прибрежных районов на юге Ирана.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что три американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе. По его словам, суда не получили повреждений, но «иранским нападавшим был нанесён огромный ущерб».

При этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остаётся в силе, несмотря на инцидент.

Напомним, накануне падение цен на нефть достигало $5 за баррель благодаря сигналам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене перед публикацией ключевого отчёта по американскому рынку труда.

Минтруд США обнародует эти данные в 15.30 мск. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает увеличение числа рабочих мест в американской экономике в апреле на 62 тысячи (+178 тысяч в марте) и сохранение безработицы на уровне 4,3%.

Апрельский отчёт по рынку труда даст Федеральной резервной системе (ФРС) ориентиры для следующего заседания (16-17 июня).

Накануне президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак заявила, что формулировки заявления ФРС по итогам апрельского заседания, указывающие на то, что следующим шагом регулятора будет скорее снижение базовой ставки, чем её повышение, дали инвесторам неверный сигнал.

Хаммак была в числе трёх голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), не поддержавших формулировки итогового заявления ФРС на недавнем заседании. В четверг президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, не имеющая права голоса в FOMC в текущем году, поддержала эту позицию.

В центре внимания трейдеров остаётся ситуация на Ближнем Востоке, где отмечена очередная эскалация, поставившая под угрозу перемирие США и Ирана.

По состоянию на 9.19 мск за евро давали $1,1743 по сравнению с $1,1726 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару увеличился к 9.20 мск до $1,3584 с $1,3555 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной к 9.19 мск составила 156,82 иены против 156,93 иены в четверг. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8006 юаня по сравнению с 6,8087 юаня на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,23/78,86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 88 копеек, средний курс продажи упал на 102 копейки. Лучшие курсы покупки составили 77,8-77,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,52-77,62 рубля за доллар.

Китайский юань укрепился в начале торгов на Московской бирже, рубль опустился перед длительными праздничными выходными. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,972 рубля (+2,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,11 копейки выше уровня действующего официального курса.