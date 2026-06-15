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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.26 10:30

Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть резко снижаются в понедельник на информации о достижении властями США и Ирана договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Как пишет finmarket.ru, представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X. Пакистан выступает посредником на переговорах Вашингтона и Тегерана.

Как Brent, так и WTI в понедельник подешевели до минимумов с 10 марта.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к основным мировым валютам на фоне общего увеличения аппетита к риску на информации о достижении Вашингтоном и Тегераном договоренностей, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,35%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,31%.

Главная тема на рынках в понедельник - рост аппетита к риску, отмечают аналитики «Commerzbank». Настрой инвесторов улучшился благодаря оптимизму вокруг соглашения США и Ирана, а также снижению цен на нефть, говорится в обзоре экспертов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт 16-17 июня. Оно станет первым для Кевина Уорша в качестве председателя ФРС. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит «Trading Economics», предполагает сохранение базовой процентной ставки американским ЦБ в диапазоне 3,5-3,75%.

Банк Англии обнародует итоги очередного заседания 18 июня. Аналитики также не ждут изменения базовой ставки британским регулятором с текущего уровня в 3,75%.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) в минувший четверг повысил три основные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), отметив рост инфляционного давления в результате ближневосточного конфликта. Ставка по депозитам была увеличена до 2,25%.

По состоянию на 8.54 мск за евро давали $1,1616 по сравнению с $1,1568 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к 8.53 мск составил $1,3454 против $1,3406 в пятницу.

Повышения ставки на 25 б.п. (до 1%) эксперты ждут и от Банка Японии, который проводит заседание 15-16 июня.

Стоимость американской валюты в паре с иеной к 8.53 мск составила 160,02 иены против 160,24 иены по итогам сессии в пятницу. Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7573 юаня по сравнению с 6,7637 юаня на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,57/80,15 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 171 копейку, средний курс продажи вырос на 257 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,9-75,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,4-77,5 рубля за доллар.

Китайский юань уверенно растёт в начале торгов на Московской бирже, рубль активно дешевеет на фоне обвала цен на нефть в связи с прогрессом в урегулировании ближневосточного конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,7055 рубля (+10,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,91 копейки выше уровня действующего официального курса.

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