Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть растут утром в среду после резкого падения по итогам предыдущих двух сессий. Накануне обе марки завершили торги на двухнедельных минимумах на фоне прекращения обмена ударами между США и Ираном, а также сообщениях, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении движения судов через Ормузский пролив.

Как сообщает finmarket.ru, в среду котировки перешли к активному восстановлению на сообщениях, что вооружённые силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим формированиям в Ираке.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанёс удары по трём нефтяным танкерам в Ормузском проливе, передает агентство «Tasnim». «Три нефтяных танкера, которые продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены», - заявили в КСИР. Также иранские ВВС сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,3 млн баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США о запасах будут опубликованы в среду, в 17.30 мск.

Курс доллара США снижается к основным мировым валютам сегодня утром, трейдеры ждут итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Решение Федрезерва по ключевой ставке будет объявлено в 21.00 мск в среду. Аналитики в среднем прогнозируют сохранение ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75%. Вероятность повышения на 25 б.п. оценивается рынком почти в 30%.

«Мне кажется очевидным, что Федрезерв движется к более агрессивной денежно-кредитной политике, - цитирует «Reuters» слова Сима Мо Сионга из OCBC. - Мы не ожидаем повышения ставки, но я думаю, что важнее будет не само решение, а его посыл. Так что если ФРС сохранит ставку, но даст «ястребиный» прогноз, доллар получит определенную поддержку».

Заседание Банка Англии состоится в четверг, Банка Японии - в пятницу. Аналитики полагают, что оба регулятора продолжат придерживаться прежнего курса денежно-кредитной политики и сохранят ключевые процентные ставки на уровне 3,75% и 1% соответственно.

По состоянию на 9.24 мск евро увеличился к доллару на 0,6% и торгуется на уровне $1,1394 по сравнению с $1,1387 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта прибавляет около 0,1%. Стоимость фунта к доллару подросла на 0,05% - до $1,3296 против $1,3289 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,21% - до 163,51 иены против 163,85 иены накануне. Доллар в паре с офшорным юанем стабилен у отметки 6,7706 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,09%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,2/81,28 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 300 копеек, средний курс продажи упал на 158 копеек. Лучшие курсы покупки составили 87-86,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,5-78,6 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно подрос в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается после окончания налогового периода июля и возросшего спроса на валюту; некоторую поддержку нацвалюте оказывает возобновившийся рост мировых цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,71 рубля (+4,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,89 копейки выше уровня действующего официального курса.