Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо опускаются в понедельник перед началом очередного раунда торговых переговоров США и Китая.

«Рынок справился с влиянием краткосрочного «медвежьего» фактора в виде решения ОПЕК+ о наращивании добычи в июле, и ряд факторов, включая, улучшение макроэкономической ситуации, высокий сезонный спрос и сохранение геополитических рисков, поддерживают цены», - говорит эксперт, которого цитирует «Bloomberg».

Как отмечает finmarket.ru, встреча делегаций Вашингтона и Пекина состоится в понедельник в Лондоне, сообщил президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что все «пройдёт очень хорошо». Американскую сторону на торговых переговорах будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.

«Если итоги встречи в Великобритании также будут вселять оптимизм, негативные экономические последствия торговой войны могут уменьшиться», - отмечает аналитик «SDIC Essence Futures Co.» Гао Миньюй.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник.

Количество рабочих мест в Штатах в мае увеличилось на 139 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тысяч, по данным «Trading Economics». Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, как и ожидалось.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на новый раунд торговых переговоров США и Китая. Кроме того, рынок ждёт публикации на этой неделе отчёта о динамике потребительских цен в США за май, который может повлиять на позицию Федеральной резервной системы по ставке на заседании 17-18 июня.

Иена укрепляется благодаря улучшению оценки изменения ВВП Японии в первом квартале. Согласно окончательному отчёту правительства страны, ВВП не изменился относительно предыдущих трёх месяцев и снизился на 0,2% в годовом выражении. Предварительно сообщалось о сокращении на 0,2% и 0,7% соответственно.

По состоянию на 9.03 мск евро вырос к доллару на 0,20% и торгуется на уровне $1,1420 по сравнению с $1,1397 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару поднялся на 0,21% - до $1,3556 с $1,3528 по итогам торгов в пятницу. Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась на 0,27% - до 144,46 иены с 144,85 иены на закрытие рынка в пятницу. Доллар снижается к офшорному юаню и торгуется на уровне 7,1868 юаня против 7,1885 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,04/86,28 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 32 копейки, средний курс продажи вырос на 159 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,7-82,8 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль немного подрастает на старте первых торгов укороченной недели, несмотря на небольшое уменьшение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9925 рубля (-1,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,86 копейки ниже уровня действующего официального курса.