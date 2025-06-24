Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Сегодня цены на нефть продолжают падать на заявлении президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. «Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня», - написал Трамп в соцсети «Truth Social». После этого, по его словам, «война будет считаться завершённой».

Как отмечает finmarket.ru, такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъёму рынка в предыдущие дни. «После появления информации о перемирии премия за риск к ценам на нефть, сформировавшаяся на прошлой неделе, практически испарилась», - отмечает аналитик «IG» Тони Сикамор, которого цитирует «Reuters».

Накануне цены на нефть упали после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как «символический» ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает «Market Watch».

Иранские военные выпустили как минимум шесть ракет по военной базе США. При этом, под данным западных СМИ, Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах, чтобы свести к минимуму число возможных жертв.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник на заявлении американского президента Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. «Доллар был одним из основных бенефициаров военных действий, поэтому теперь он дешевеет», - отмечает главный аналитик «InTouch Capital» в Сиднее Шон Кэллоу, которого цитирует «Bloomberg».

Во вторник инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, надеясь получить новые сигналы относительно будущего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Заявления зампреда ФРС по банковскому надзору Мишель Боуман, прозвучавшие на конференции в Праге в понедельник, повысили надежды трейдеров на скорое снижение ставки Федрезервом.

Боуман сказала, что последствия торговой войны для инфляции в США могут оказаться более слабыми, чем опасались экономисты, в то время как риски для американского рынка труда могут вырасти.

«Если инфляционное давление останется умеренным, я поддержу снижение ставки уже на следующем заседании ФРС, чтобы приблизить её к нейтральному уровню и содействовать сохранению здорового рынка труда», - заявила она.

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск торгуется на уровне $1,1609 по сравнению с $1,1578 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару поднялся до $1,3566 с $1,3524 по итогам торгов в понедельник. Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась до 145,31 иены с 146,15 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1774 юаня против 7,1795 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,75/84,67 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 148 копеек, средний курс продажи вырос на 149 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,8-80,9 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Мосбирже, рубль опускается на фоне сильного падения цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,899 рубля (+2,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,99 копейки выше уровня действующего официального курса.