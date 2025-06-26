Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают расти утром в четверг, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Президент США Дональд Трамп накануне анонсировал переговоры по атому с Ираном. «Мы отправимся поговорить с ними на следующей неделе. Может быть, мы заключим соглашение», - сказал Трамп на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге. Однако конкретной даты он не назвал.

Как отмечает finmarket.ru, Трамп также отметил, что не против того, чтобы Иран продавал нефть. «Им понадобятся деньги, чтобы навести порядок в своей стране. Мы хотим, чтобы это произошло. Сделают ли они это? Если они хотят продавать нефть, они будут её продавать», - сказал он, отвечая на вопрос, не против ли он продажи иранской нефти, в частности, Китаю. Кроме того, американский лидер заявил, что «мы не захватываем нефть, хотя могли бы, знаете ли».

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,836 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 750 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics».

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 20 июня, снизились на 2,075 млн баррелей, дистиллятов - на 4,066 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, сократились на 464 тысячи баррелей после снижения на 995 тысяч баррелей неделей ранее.

А в это время доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов утром в четверг. Давление на американскую валюту, как на защитный актив, оказывает снижение геополитической напряженности после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры по атому с Ираном.

Инвесторы также оценивают состоявшееся накануне выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в ходе слушаний в банковском комитете Сената. Спрогнозировать влияние введенных Трампом пошлин на инфляцию весьма сложно, заявил Пауэлл сенаторам. Руководитель Федрезерва также признал, что налогово-бюджетная политика может способствовать инфляции, отказавшись, однако, от дальнейших комментариев об их связи.

Некоторые сенаторы в ходе слушаний подвергли критике предусматривающий масштабные расходы законопроект Трампа о бюджете. Неопределенность вокруг этого ещё не финализированного конгрессменами проекта также давит на доллар.

Как бы то ни было, Федрезерв не принимает во внимание дефицит бюджета США при принятии решений в отношении денежно-кредитной политики, отметил в среду Пауэлл. При этом доллар, по его словам, остаётся мировой резервной валютой. Однако глава ФРС заявил, что не имеет мнения о том, переоценена ли американская валюта в настоящее время.

По данным на 9.07 мск евро вырос к доллару на 0,15% и торгуется на уровне $1,1676 по сравнению с $1,1659 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару поднялся на 0,29% - до $1,3703 с $1,3664 по итогам торгов в среду. Стоимость американской валюты в паре с иеной снизилась на 0,41% - до 144,65 иены со 145,24 иены накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,62/85,45 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 37 копеек, средний курс продажи вырос на 239 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,19-80,29 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно повышается в начале торгов на Мосбирже; рубль почти не меняется в ожидании новых драйверов к более сильным движениям. Поддержку ему продолжают оказывать коррекционное повышение цен на нефть после сильного падения в начале недели и подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8965 рубля (+0,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,04 копейки ниже уровня действующего официального курса.