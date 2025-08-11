Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели.

Как отмечает finmarket.ru, внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп объявил в минувшую пятницу, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. «Встреча, которую очень ждут, между мной - президентом США - и Президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великолепном штате Аляска», - написал он в соцсети «Truth Social». Политик отметил, что дополнительные детали станут известны позже.

«Первоначальная реакция рынков, в том числе снижение цен на нефть, говорит о надеждах инвесторов на прорыв в переговорах», - отмечает аналитик «Vantage Markets» в Сиднее Хэб Чен.

Между тем глава отдела исследований на сырьевых рынках Роберт Ренни предупреждает, что заключить соглашение будет крайне сложно.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,13%.

На прошлой неделе DXY потерял 1% на фоне возросших ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в связи с сигналами ослабления экономической активности в США.

Президент США Дональд Трамп сообщил в минувший четверг, что выбрал Стивена Мирана, возглавляющего совет экономических консультантов Белого дома, в качестве кандидата на вакантный пост в совете управляющих американского ЦБ. Миран жестко критиковал политику Федрезерва и, вероятно, будет продвигать снижение ставки, отмечают эксперты.

На данный момент, однако, неясно, успеет ли Миран войти в совет управляющих ФРС до следующего заседания (16-17 сентября), учитывая, что его кандидатура должна получить одобрение Сената, а законодатели находятся в отпуске до сентября.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность её уменьшения на сентябрьском заседании оценивается рынком в 90%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США за июль, которые будут обнародованы во вторник и в четверг соответственно. Эти данные выйдут незадолго до начала ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (21-23 августа), где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ, и помогут задать тон для сентябрьского заседания Федрезерва.

Пара евро/доллар по данным на 9.00 мск в понедельник торгуется на уровне $1,1673 по сравнению с $1,1643 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составляет $1,3469 против $1,3451 по итогам торгов в пятницу. Стоимость американской валюты к иене опустилась до 147,5 иены со 147,73 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1851 юаня по сравнению с 7,1886 юаня по итогам предыдущей сессии.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль растёт на ожиданиях позитивных внешнеполитических новостей. Участники рынка следят за изменениями в геополитической ситуации и находятся в ожидании личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, которая пройдёт 15 августа на Аляске. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,034 рубля (-4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,25 копейки ниже уровня действующего официального курса.