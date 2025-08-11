Проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве многие россияне не хотятЛюди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холод
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.08.25 10:30

Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели.

Как отмечает finmarket.ru, внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп объявил в минувшую пятницу, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. «Встреча, которую очень ждут, между мной - президентом США - и Президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великолепном штате Аляска», - написал он в соцсети «Truth Social». Политик отметил, что дополнительные детали станут известны позже.

«Первоначальная реакция рынков, в том числе снижение цен на нефть, говорит о надеждах инвесторов на прорыв в переговорах», - отмечает аналитик «Vantage Markets» в Сиднее Хэб Чен.

Между тем глава отдела исследований на сырьевых рынках Роберт Ренни предупреждает, что заключить соглашение будет крайне сложно.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,13%.

На прошлой неделе DXY потерял 1% на фоне возросших ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в связи с сигналами ослабления экономической активности в США.

Президент США Дональд Трамп сообщил в минувший четверг, что выбрал Стивена Мирана, возглавляющего совет экономических консультантов Белого дома, в качестве кандидата на вакантный пост в совете управляющих американского ЦБ. Миран жестко критиковал политику Федрезерва и, вероятно, будет продвигать снижение ставки, отмечают эксперты.

На данный момент, однако, неясно, успеет ли Миран войти в совет управляющих ФРС до следующего заседания (16-17 сентября), учитывая, что его кандидатура должна получить одобрение Сената, а законодатели находятся в отпуске до сентября.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность её уменьшения на сентябрьском заседании оценивается рынком в 90%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США за июль, которые будут обнародованы во вторник и в четверг соответственно. Эти данные выйдут незадолго до начала ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (21-23 августа), где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ, и помогут задать тон для сентябрьского заседания Федрезерва.

Пара евро/доллар по данным на 9.00 мск в понедельник торгуется на уровне $1,1673 по сравнению с $1,1643 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составляет $1,3469 против $1,3451 по итогам торгов в пятницу. Стоимость американской валюты к иене опустилась до 147,5 иены со 147,73 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1851 юаня по сравнению с 7,1886 юаня по итогам предыдущей сессии.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль растёт на ожиданиях позитивных внешнеполитических новостей. Участники рынка следят за изменениями в геополитической ситуации и находятся в ожидании личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, которая пройдёт 15 августа на Аляске. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,034 рубля (-4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,25 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)В областном центре прошли выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»