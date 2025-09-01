Начался приём предложений о кандидатурах на должность главы города МурманскаМурманский лицей № 2 принял 28 первоклассников
Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличат квоты с 1 сентября. Общая квота ОПЕК+ на сентябрь с учётом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тысяч б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты «Интерфакса».

Как сообщает finmarket.ru, нефть дешевеет, поскольку ОПЕК+ наращивает добычу, в то время как спрос будет уменьшаться, в частности на фоне подходящего к завершению автомобильного сезона в США, говорится в обзоре экспертов «UOB Global Economics & Markets Research», который цитирует газета «The Wall Street Journal».

Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,11%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на августовский отчёт о безработице в США, который, вероятно, определит решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на сентябрьском заседании. На текущую неделю запланирована публикация и ряда других индикаторов рынка труда, в том числе отчётов о количестве открытых вакансий и занятости в частном секторе.

Данные министерства торговли США, обнародованные в пятницу, показали некоторое усиление инфляционного давления в стране. Индекс потребительских цен (PCE) в июле увеличился на 2,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Однако рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, ускорился до 2,9% с июньских 2,8%.

Впрочем, это не привело к существенному пересмотру ожиданий трейдеров в отношении вероятности снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в сентябре. Судя по котировкам фьючерсов, такая вероятность в настоящее время оценивается в 87,6%, по данным «FedWatch».

Несмотря на то, что рынок практически уверен в том, что ставка будет уменьшена в сентябре, дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС остаются неопределенными, поскольку инфляция устойчиво остаётся выше целевого показателя ЦБ, отмечает «The Wall Street Journal».

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск торгуется на уровне $1,1714 по сравнению с $1,1686 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару поднялся до $1,3525 с $1,3505 в пятницу. Стоимость доллара в паре с иеной опустилась до 146,93 иены по сравнению с 147,05 иены на закрытие предыдущих торгов. Курс американской валюты к офшорному юаню составляет 7,1262 юаня по сравнению с 7,1222 юаня по итогам сессии в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,4/86,18 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 39 копеек, средний курс продажи вырос на 240 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,29-81,39 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль незначительно повышается на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2485 рубля (-0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,28 копейки ниже уровня действующего официального курса.

