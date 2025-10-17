Нефтяные цены продолжают умеренно снижаться с утра после падения до минимумов с 5 мая по итогам торгов в четверг.

Как отмечает finmarket.ru, инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о его возможной встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным после российско-американских переговоров на уровне советников. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения рынка относительно стабильности предложения, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок нефти. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть из других источников.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 120 тыс. баррелей, по данным «Trading Economics».

Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тысяч баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тысяч баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к основным мировым валютам и может завершить неделю самым сильным падением с июля. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,29%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,23%.

Давление на доллар оказывают ухудшение американо-китайских торговых отношений и ожидания снижения Федрезервом базовой процентной ставки. Кроме того, в США уже третью неделю продолжается шатдаун, в связи с чем в стране по-прежнему не публикуются официальные статданные.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран в четверг выразил уверенность, что американский ЦБ до конца года снизит ставку ещё на 50 базисных пунктов. При этом он отметил, что предпочел бы более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. По его словам, торговая напряжённость повышает неопределенность в американской экономике и усиливает понижательные риски для её роста.

Его коллега Кристофер Уоллер заявил, что поддержит снижение ставки на заседании в октябре, однако не готов поддержать её снижение сразу на 50 б.п.

Рынок труда в последние месяцы демонстрирует признаки ослабления, а экономический рост остаётся сильным, отметил Уоллер. «Весы должны качнуться в ту или иную сторону: либо рост экономики замедлится, чтобы соответствовать слабости рынка труда, либо рынок труда восстановится, чтобы соответствовать повышенным темпам экономического роста, - сказал он. - Нужно корректировать политику осторожно, чтобы не допустить ошибку, исправление которой обойдётся дорого».

Вероятность уменьшения базовой ставки ФРС на заседании в октябре оценивается рынком в 100%, в том числе вероятность ее снижения на 50 б.п. - в 5,3%, по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.30 мск за евро давали $1,1719 по сравнению с $1,1687 на закрытие предыдущей сессии. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что процентные ставки в еврозоне находятся на надлежащем уровне и вероятность их снижения на заседании в октябре невелика. При этом она отметила, что ЕЦБ должен быть готов реагировать на любые неожиданности.

Курс фунта к доллару вырос на то же время до $1,3462 с $1,3434 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной составила к 9.30 мск 149,83 иены против 150,43 иены по итогам торгов в четверг. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда просигнализировал о готовности регулятора повысить процентные ставки, если уверенность в экономических перспективах страны будет укрепляться. Экономики США и других стран сохраняют устойчивость, однако последствия введения пошлин вскоре проявятся, сказал он. Уэда отметил, что будет внимательно изучать экономические данные перед очередным заседанием по вопросам денежно-кредитной политики.

В паре с офшорным юанем доллар подешевел до 7,1230 юаня с 7,1246 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,17/85,76 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 215 копеек, средний курс продажи вырос на 172 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,49-81,59 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже, рубль падает в рамках коррекции после сильного повышения в предыдущие дни. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2895 рубля (+9,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 22,72 копейки выше уровня действующего официального курса.