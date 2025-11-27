Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из МурманскаПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Нефтяной рынок опускается с утра на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения). Снижению цен способствуют растущие надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. При этом трейдеры ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+.

Как отмечает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп заявил накануне, что стороны близки к достижению договоренности по урегулированию на Украине. Трамп также сообщил в соцсети «X», что его спецпосланник Стив Уиткофф направится на переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным в Москву с целью завершить составление плана по украинскому урегулированию, а министр армии США Дэн Дрисколл встретится с представителями украинской стороны.

«Рынок понемногу идёт вниз в основном благодаря надеждам на прорыв в мирном урегулировании по Украине, - отмечает аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева. - Однако активность низкая, и чёткого направления цен нет перед заседанием ОПЕК+ и с учётом Дня благодарения в США».

В предстоящее воскресенье запланированы заседания министерского мониторингового комитета (JMMC, сопредседателями являются Россия и Саудовская Аравия), полноформатной встречи всех министров ОПЕК+, а также восьми стран-добровольцев альянса.

Министры стран ОПЕК+ на предстоящей встрече вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении «максимальных устойчивых мощностей по добыче», сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал рост запасов нефти в стране на 2,77 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 ноября, увеличились на 2,51 млн баррелей, дистиллятов - на 1,15 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. Активность торгов, вероятно, будет низкой в связи с праздником в США (День благодарения).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,16%.

Давление на доллар оказывает рост ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) как в декабре, так и в следующем году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на её уменьшение на заседании 9-10 декабря оцениваются трейдерами в 83,4% против 30,1% неделю назад, по данным «CME FedWatch».

При этом информация СМИ о том, что экономический советник Белого дома Кевин Хассетт стал главным претендентом на пост следующего председателя Федрезерва усиливает ожидания смягчения политики ЦБ в следующем году. Эксперты считают, что позиция Хассетта в плане ДКП близка к позиции президента США Дональда Трампа, требующего от ФРС снижения ставки, отмечает Trading Economics.

По состоянию на 9.13 мск за евро давали $1,1604 по сравнению с $1,1595 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3261 против $1,3241 накануне. В среду фунт подорожал на 0,6% на фоне бюджетного послания министра финансов Великобритании Рейчел Ривз. Она объявила о планах введения надбавки к налогу на жилье стоимостью более 2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн) с апреля 2028 года. Кроме того, власти повысят ставки налогов на имущество, сбережения и дивидендный доход. Ривз также дала понять, что правительство будет придерживаться более сдержанного подхода к госзаимствованиям.

Курс доллара к иене опустился к 9.13 мск до 155,99 иены с 156,47 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,0768 юаня по сравнению с 7,0689 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,65/84,66 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 142 копейки, средний курс продажи вырос на 105 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,88-80,98 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль подрастает благодаря подготовке экспортёров к налоговым выплатам месяца. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0395 рубля (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,95 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
