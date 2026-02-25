Доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются в среду, рынок следит за развитием ситуации вокруг Ирана и ждёт публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп заявил в обращении к Конгрессу США во вторник, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочёл бы обойтись без применения силы.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,19%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,24%.

Трейдеры оценивают выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе. В своём обращении к законодателям во вторник он не дал никаких сигналов о возможном изменении тарифной политики. Президент выразил уверенность, что иностранные государства будут соблюдать заключенные ранее торговые соглашения.

Белый дом ввёл пошлину в 10% для всех стран со вторника и дал понять, что администрация Трампа намерена поднять ставку тарифа до 15%.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Верховный суд США признал незаконным введение в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран.

Такое решение суда может создать больше неопределенности для бизнеса, но также способствовать охлаждению инфляции в США, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. Он отметил, что хотел бы видеть больше свидетельств охлаждения инфляции в Штатах, прежде чем поддерживать дальнейшее снижение базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила на мероприятии во вторник, что сохранение ставки ФРС на текущем уровне «вероятно, будет уместным в течение некоторого времени».

Пара евро/доллар по данным на 8.55 мск торгуется на уровне $1,1803 по сравнению с $1,1774 на закрытие предыдущих торгов. Позднее в среду Статистическое управление Евросоюза опубликует окончательные данные о динамике потребительских цен в еврозоне за январь. Курс фунта поднялся в ходе торгов до $1,3519 с $1,3488 накануне. Глава Банка Англии Эндрю Бейли во вторник дал понять, что может поддержать снижение базовой ставки ставки на мартовском заседании.

«Для меня вопрос состоит в том, увижу ли я достаточно сигналов для того, чтобы поддержать такую меру», - заявил Бейли в парламенте.

Стоимость доллара в паре с иеной уменьшилась до 155,6 иены с 155,91 иены во вторник. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8669 юаня против 6,8798 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,93/84,25 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 193 копейки, средний курс продажи вырос на 267 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,99-78,09 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет, несмотря на небольшую позитивную динамику на рынке нефти. Поддержку котировкам нацвалюты оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0685 рубля (+1,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,87 копейки ниже уровня действующего официального курса.