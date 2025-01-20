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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.25 10:30

Доллар США дешевеет к основным валютам перед инаугурацией Трампа

Нефтяные цены слабо опускаются с утра, трейдеры занимают осторожную позицию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает «Bloomberg» со ссылкой на информированные источники, Трамп сразу после инаугурации намерен применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе, чтобы реализовать свой план стимулирования производства энергоресурсов внутри страны.

Ранее Трамп также обещал быстрое введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики и заявлял о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана.

Как отмечает finmarket.ru, Brent, так и WTI завершили минувшую неделю в плюсе, подорожав на 1,3% и 1,7% соответственно, на фоне новых санкций в отношении энергетического сектора РФ.

В ход сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно основных мировых валют перед инаугурацией избранного американского президента Дональда Трампа. Трейдеры готовятся к серии объявлений, которые Трамп может сделать сразу после инаугурации. В частности, рынки фокусируются на его планах в сфере торговой политики, налогов, регулирования различных секторов и иммиграционной политики, пишет «Trading Economics».

Активность торгов на валютном рынке в понедельник, вероятно, будет ниже обычной, поскольку рынки США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Ослаблению американской валюты способствовали сигналы возобновившегося спада инфляционного давления в США, повысившие надежды трейдеров на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в этом году.

По состоянию на 9.01 мск за евро авали $1,0301 по сравнению с $1,0273 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99/105,94 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 161 копейку, средний курс продажи вырос на 88 копеек. Лучшие курсы покупки составили 103,9-103,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 105,1-105,2 рубля за доллар.

Китайский юань слегка дешевеет в самом начале торгов на Московской бирже. Рубль незначительно дорожает в ожидании новых драйверов к движению. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,869 рубля (-0,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,48 копейки ниже уровня действующего официального курса. 

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