Нефтяные цены заметно растут сегодня утром на сообщениях о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

Как сообщает finmarket.ru, США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, сообщает телеканал «CNN» со ссылкой на американских чиновников. На это указывают перехваченные сообщения Израиля и наблюдения за передвижениями израильских военных. Между тем официальные лица заявили, что пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение о возможном ударе. «Подобная эскалация поставит под угрозу поставки нефти не только из Ирана, но и из значительной части этого региона», - отмечают аналитики «ING».

Существуют опасения, что Иран может принять ответные меры, перекрыв движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют нефть и топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,5 млн баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 4,29 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,85 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро, фунта стерлингов и иены.

Понижательное давление на американскую валюту оказывают растущие опасения по поводу экономических и бюджетных перспектив США. Президент США Дональд Трамп не смог убедить колеблющихся республиканцев поддержать его масштабный налоговый законопроект, что поставило под сомнение стабильность бюджета, отмечает «Trading Economics».

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе агентство «Moody's» понизило суверенный кредитный рейтинг США в связи с ростом госдолга и увеличением бюджетного дефицита страны.

Кроме того, выступая во вторник, представители Федеральной резервной системы (ФРС) подтвердили свои опасения по поводу влияния торговой политики администрации Трампа на американскую экономику. В частности, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что введенные США импортные пошлины могут ослабить темпы экономического роста и замедлить инфляцию, тогда как президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак предупредила о возможной стагфляции.

Евро по данным на 8.46 мск стоил $1,1335 по сравнению с $1,1283 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару поднялась до $1,3433 против $1,3393 во вторник. Курс доллара в паре с иеной опустился до 143,62 иены с 144,51 иены на закрытие предыдущей сессии. По отношению к офшорному юаню доллар торгуется на уровне 7,2056 юаня против 7,2143 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82/88,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 108 копеек, средний курс продажи вырос на 269 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,7-83,8 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка опускается, несмотря на уверенный рост цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1805 рубля (+0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,8 копейки выше уровня действующего официального курса.