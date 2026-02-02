Доллар США дорожает к фунту стерлингов и иене, стабилен в паре с евро

Цены на нефть теряют более 4% в понедельник на сигналах снижения напряжённости в отношениях США и Ирана.

Как пишет finmarket.ru, Тегеран «серьёзно» относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил в выходные американский президент Дональд Трамп. Это ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану.

В пятницу цена Brent поднималась до самого высокого значения за шесть месяцев, а WTI держалась около максимума с конца сентября.

Между тем министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как и было запланировано ранее.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, дорожает к фунту стерлингов и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,20%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,16%.

DXY поднялся на 0,7% в минувшую пятницу после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул Кевина Уорша кандидатом на должность следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Рынки рассматривают Уорша как кандидата, который будет выступать за снижение базовой процентной ставки, но, возможно, менее агрессивно, чем другие претенденты на этот пост. Ожидается также, что Уорш будет стремиться к сокращению баланса ФРС - эта мера обычно способствует укреплению доллара США, отмечает «Trading Economics».

В настоящее время трейдеры по-прежнему ожидают, что американский ЦБ опустит ставку дважды в этом году с текущего уровня в 3,5-3,75%.

По состоянию на 9.10 мск за евро давали $1,1852 по сравнению с $1,1851 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость фунта к доллару составила $1,3674 по сравнению с $1,3686 в пятницу. Курс доллара в паре с иеной поднялся до 154,83 иены по сравнению с 154,78 иены по итогам предыдущей сессии.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в выходные заявила, что слабая иена создаёт хорошие возможности для экспортных отраслей. Эти слова были расценены трейдерами, как поддержка правительством слабой иены.

Пара доллар/офшорный юань в понедельник торгуется на уровне 6,9535 юаня против 6,9589 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,17/84,08 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 193 копейки, средний курс продажи вырос на 325 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,2-78,3 рубля за доллар.

Китайский юань заметно укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль корректируется вниз на фоне нефти, обвалившейся более чем на 5%. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,026 рубля (+9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 15,71 копейки выше уровня действующего официального курса.