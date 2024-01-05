Доллар США дорожает к основным мировым валютам утром в пятницу, инвесторы ждут данных по рынку труда страны.

Цены на нефть растут утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают данные о запасах в США.

Как сообщает finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 29 декабря, упали на 5,5 млн баррелей, сообщило в четверг минэнерго страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит «Trading Economics», предполагал менее существенное снижение - на 3,73 млн баррелей.

Резервы бензина на прошлой неделе подскочили на 10,9 млн баррелей, дистиллятов - на 10,09 млн баррелей, что стимулировало опасения в отношении спроса на топливо и оказало давление на нефтяной рынок накануне.

По данным Московской биржи, евро и китайский юань начали торги снижением. Из-за в целом низкой активности торгов на бирже сделок с долларом США по данным на 7.10 мск не было. По итогам первой минуты торгов курс евро составил 99,7675 рубля (-14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Через полтора часа торгов евро продолжил снижение, доллар незначительно растёт, юань торгуется вблизи закрытия вчерашней сессии.

Рубль стабилен.

К 8.27 мск курс доллара США к российскому рублю составил 91,53 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 19,75 копейки. Курс евро снизился на 11,75 копейки и составил 99,7925 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 1,84 рубля, евро - на 60,06 копейки.