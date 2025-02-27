Доллар США дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо повышаются с утра, оставаясь вблизи минимумов с начала этого года.

Как отмечает finmarket.ru, давление на рынок оказывают перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности. Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряжённости в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает «Market Watch».

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал первое за пять недель снижение запасов нефти, а также увеличение резервов нефтепродуктов.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей - до 430,16 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, выросли на 1,3 млн баррелей, до 24,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 369 тысяч. баррелей, дистиллятов - на 3,91 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к основным мировым валютам.

Поддержку доллару оказывают ожидания введения новых пошлин на импорт администрацией президента США Дональда Трампа. В среду Трамп подтвердил, что по-прежнему планирует 25-процентные пошлины для европейских автомобилей и других товаров. При этом он сказал, что пошлины в отношении Мексики и Канады вступят в силу 2 апреля, тогда как предыдущий дедлайн был 4 марта, отмечает «Trading Economics».

Эксперты опасаются, что разрастание торговой войны приведёт к усилению инфляционного давления в США.

Внимание рынка на этой неделе направлено на данные о доходах и расходах американцев за январь, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Этот отчет будет обнародован в пятницу.

Сегодня Минторг США опубликует пересмотренные данные о динамике ВВП страны за IV квартал. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит «Trading Economics», предполагает сохранение оценки роста ВВП на уровне 2,3% в годовом выражении.

По состоянию на 8.57 мск за евро давали $1,0464 по сравнению с $1,0485 на закрытие предыдущей сессии. Европейской валюте будет трудно серьёзно укрепить позиции относительно доллара в связи с неопределенностью в отношении системы безопасности в регионе, а также торговой политики США, отмечает аналитик «ING» Крис Тернер.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,55/93,59 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 34 копейки, средний курс продажи вырос на 84 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,79-89,89 рубля за доллар.

Китайский юань активно укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль слабеет в рамках коррекции после сильного роста ранее в феврале. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,078 рубля (+16,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 34,1 копейки выше уровня действующего официального курса.