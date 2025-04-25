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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 10:30

Доллар США дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Как отмечает finmarket.ru, трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

Представитель Минторга КНР Хэ Ядун сказал в ходе пресс-конференции в четверг, что стороны не ведут переговоров, назвав «беспочвенными» любые сообщения об их продвижении.

«Противоречивые заявления относительно отношений США и Китая в торговой сфере не способствуют улучшению настроений нефтяных трейдеров, - отмечает главный аналитик брокерской компании «Phillip Nova Pte» в Сингапуре Приянка Сачдева. - Рынок может ждать дальнейшее снижение».

С начала этой недели Brent потеряла 1,3%, WTI - более 1%. Снижению цен способствовали, в частности, сообщения СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

На этом фоне доллар США дорожает к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу. Растущие надежды на заключение Вашингтоном соглашений по пошлинам с рядом торговых партнёров поддерживают спрос на рискованные активы.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у его страны есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли. Бессент также сообщил, что уже на следующей неделе условия торговой сделки могут согласовать США и Южная Корея.

Пара евро/доллар по данным на 9.25 мск в пятницу торгуется на уровне $1,1337 по сравнению с $1,1391 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась до $1,3282 с $1,3340 накануне. Курс доллара в паре с иеной увеличился в ходе торгов до 143,76 иены с 142,63 иены по итогам торгов в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,12/89,96 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 39 копеек, средний курс продажи вырос на 153 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86,29-86,39 рубля за доллар.

Китайский юань почти не меняется на Московской бирже утром в пятницу, рубль стабилен перед решением Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3595 рубля (+0,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,84 копейки выше уровня действующего официального курса. 

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