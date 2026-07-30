Доллар США дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно растут на торгах в четверг. Как отмечает finmarket.ru, нефть резко подорожала в среду на заявлении президента США Дональда Трампа, пообещавшего жёсткий ответ на удар Ирана по американской базе в Иордании. «Мы ударим по ним сильно, - сказал Трамп в интервью «Fox News», употребив также нецензурную лексику. - Тяжко им придётся».

Иранские ВВС ранее сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

В ночь на четверг американские вооруженные силы провели двухчасовую серию ударов по Ирану. Были атакованы десятки целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты, сообщило CENTCOM.

Рост цен на нефть сдерживается тем, что поставки сырья из Персидского залива продолжаются, несмотря на почти полную остановку движения танкеров через Ормузский пролив, блокируемый Ираном. Согласно оценкам «Rystad Energy», нефть в объёме порядка 13 млн баррелей в сутки по-прежнему экспортируется из этого региона.

Даже после объявления йеменскими хуситами о намерении блокировать поставки саудовской нефти через Красное море танкеры, особенно связанные с Китаем, продолжают двигаться через Баб-эль-Мандебский пролив.

«Хотя общий объём поставок сократился, нефть продолжает экспортироваться из региона по разным каналам, и прорабатываются дополнительные обходные маршруты. Чем дольше сохраняется такая ситуация, тем сильнее эти альтернативные маршруты и методы будут ослаблять возможность Ирана использовать Ормузский пролив как рычаг давления», - отмечает аналитик «IG» Тони Сикамор.

Доллар США сегодня утром укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг.

Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов.

За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали девять из 12 членов FOMC. Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда, Миннеаполиса и Далласа Бет Хаммак, Нил Кашкари и Лори Логан выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов на прошедшем заседании.

Председатель ФРС Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что регулятор намерен обеспечить ценовую стабильность и будет «действовать без колебаний» для достижения этой цели.

По данным на 9.46 мск евро снизился к доллару на 0,17% и торгуется на уровне $1,1448 по сравнению с $1,1467 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта подешевел на 0,22% - до $1,3341 против $1,3370 накануне. Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой увеличилась на 0,10% - до 163,57 иены против 163,41 иены по итогам предыдущих торгов. Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7582 юаня против 6,7605 юаня в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,67/82,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 196 копеек, средний курс продажи упал на 89 копеек. Лучшие курсы покупки составили 87,5-87,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79-79,1 рубля за доллар.

Китайский юань слегка снизился на «Московской бирже» при открытии торгов в четверг; рубль укрепляется после трёх дней снижения благодаря высоким ценам на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,778 рубля (-1,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом осталась на 5,65 копейки выше уровня действующего официального курса.