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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.25 10:30

Доллар США дорожает к основным валютам

Цены на нефть слабо меняются утром в среду. Трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа о том, что его команда рассматривает введение 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Ранее он также указывал на перспективу введения высоких пошлин в отношении Канады и Мексики.

Трамп также пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв США.

Поддержку котировкам продолжают оказывать перебои в цепочках поставок в связи с недавними американскими санкциями в отношении России, пишет «Trading Economics».

Как сообщает finmarket.ru, кроме того, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, из-за чего добыча нефти в Северной Дакоте, по данным властей, сократилась на 130-160 тысяч баррелей в сутки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов.

Трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа. Однако пока эти меры не утверждены, рынок надеется, что администрация Трампа может занять более осторожную позицию в вопросах пошлин, пишет «Trading Economics». Это, в свою очередь, может способствовать снижению инфляционных рисков.

Доллар показывает восходящий тренд с октября прошлого года на фоне опасений проинфляционной политики Трампа, которая может удержать Федеральную резервную систему (ФРС) от дальнейшего снижения процентных ставок.

Несмотря на это, инвесторы по-прежнему ожидают снижения ставок ФРС к июлю. Также они допускают ещё одно снижение позднее в этом году.

По состоянию на 9.31 мск за евро давали $1,0411 по сравнению с $1,0428 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,94/103,15 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 5 копеек, средний курс продажи упал на 58 копеек. Лучшие курсы покупки составили 103-102,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 99,5-99,6 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль дорожает на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность в условиях подготовки экспортеров к налоговому периоду января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,544 рубля (-3,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 19,3 копейки ниже уровня действующего официального курса. 

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