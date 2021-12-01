Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после падения по итогам предыдущих торгов. В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление «омикрона». Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Как сообщает finmarket.ru, тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 747 тысяч баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей.

Эксперты ждут официальных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики, опрошенные «S&P Global Platts» в среднем ожидают падения запасов на 2,7 млн баррелей.

Доллар США и евро дешевеют к рублю на торгах Московской биржи. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 93,98 копейки, евро рухнул на 1,05 рубля.

Курс доллара в среду утром растет по отношению к другим основным мировым валютам на комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.