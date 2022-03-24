Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно после резкого подъёма накануне на фоне беспокойства инвесторов из-за поставок и неожиданного сокращения запасов в США.

В среду Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), транспортирующий казахстанскую и российскую нефть на международные рынки, из-за аномально неблагоприятных погодных условий приостановил погрузку нефти на терминале близ Новороссийска, снизил прокачку и заявил, что возможна полная остановка через сутки.

Как пишет finmarket.ru, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки нефти из этого терминала могут не совершаться до двух месяцев. В результате предложение может сократиться на 1,2 млн баррелей в сутки, которые обеспечивают 1,2% мирового спроса на этот энергоресурс.

Тем временем данные Минэнерго США показали, что коммерческие запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством «Bloomberg», ожидали менее сильного снижения - всего на 750 тысяч баррелей.

«Я полагаю, что мы увидим рекордную бэквордацию, а цены поднимутся до 150 долларов за баррель этим летом», - заявил аналитик «Trafigura» Бен Лакок. По его мнению, котировки могут также дорасти до 200 долларов за баррель.

Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения антироссийских санкций.

Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине, продолжая позитивную динамику предыдущих торгов благодаря решению ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций Мосбиржи и заявлению Президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.