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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.21 10:30

Доллар США и евро начали торги на Московской бирже ростом

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на 2% после новостей о том, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели, свидетельствуют данные торгов. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 2,18%, до 59,64 доллара за баррель.

Цены на нефть начали неделю в минусе после волатильной прошлой недели. Инвесторы отыгрывают новости о том, что контейнеровоз «Ever Given», заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели.

Агентство «Блумберг» отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.

«С неопределенностью вокруг Суэцкого канала и ОПЕК+, которые венчают неясную картину спроса, мы можем наблюдать значительные перепады настроений и высокую волатильность в течение дня. Я не представляю, как ОПЕК+ или Саудовская Аравия могут рисковать, добавляя на рынок нефть после давления на цены за последние две недели», - приводит агентство «Блумберг» мнение основательницы «Vanda Insights» Ванданы Хари. За последние две недели нефть в среднем подешевела на 8-9%.

Доллар США и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за нефтью. Дополнительное давление на курс рубля оказывает снижение аппетита к риску на мировых рынках.

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