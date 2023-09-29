Доллар США и евро начали торги небольшим ростом

Нефтяные цены слабо колеблются сегодня утром, стабилизировавшись после повышенной волатильности последних двух сессий.

Как пишет finmarket.ru, в ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.

«Откат вниз цен на нефть давно назревал. Котировкам несколько долларов не хватило до $100, и трейдеры на энергетическом рынке быстро фиксируют прибыли с учетом волатильности на рынках облигаций», - написал старший аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

«Если обвал на рынке бондов усилится, спрос на нефть явно пострадает во всем мире», - добавил он.

Доходность 10-летних гособлигаций в последние дни находится около отметки 4,6%, рекордной с 2007 года. Доходность демонстрирует отрицательную корреляцию с ценой облигаций.

Ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, снизились на прошлой неделе на 943 тысячи баррелей - до минимума с июля 2022 года.

Более того, аналитики «Saxo Bank» считают, что запасы в Кушинге близки к минимумам с 2014 года.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом, рубль был стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,92 рубля (+11,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 68,22 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает немного прибавлять, евро тоже дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,9912 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 18,87 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 23,64 копейки и составил 102,4464 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 75,34 копейки, евро - на 45,76 копейки.