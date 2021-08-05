Мировые цены на нефть в четверг утром растут в рамках коррекции после падения в среднем на 3% торговым днём ранее, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,34% — до 68,38 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционный рост после резкого снижения цен на 3% торговым днём ранее. Такой динамике способствовали данные о коммерческих запасах в США, а также растущие опасения по поводу эпидемиологической ситуации. Из-за вспышки заболеваемости штаммом COVID-19 «дельта» власти Китая ввели дополнительные ограничения на передвижения, что негативно сказалось на спросе на топливо.

По данным экспертов «CBA», которые приводит газета «Wall Street Journal», в Китае, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире, наблюдается резкий рост числа случаев заражения штаммом «дельта».

Сегодня утром рубль символически укрепился к доллару и евро после небольшого роста цен на нефть. Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар США и евро начали торги снижением.