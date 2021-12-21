Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно поднимаются на 1% после двух торговых сессий снижения на опасениях, связанных с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, за предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4% на опасениях за спрос в свете распространения штамма коронавируса «омикрон», которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики. В ряде стран, в том числе в Европе, уже наблюдается высокий уровень заражений, и власти начинают ужесточать карантинные меры.

Поддерживает коррекционный рост нефтяных котировок новость о приостановке добычи на четырех нефтяных месторождениях Ливии, включая крупнейшее в стране месторождение Шарара. Об этом объявила 20 декабря Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC), пояснив, что работу месторождений блокировали «сотрудники охраны нефтяных объектов». Остановка добычи произошла перед президентскими выборами в Ливии, которые намечены на 24 декабря.

Кроме того, в среду будет опубликована еженедельная статистика по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 декабря сократились на 2,6 миллиона баррелей, что может стать четвертой неделей снижения запасов подряд.

Сегодня утром доллар США и евро снижаются на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине. Доллар торгуется без единой динамики к другим основным мировым валютам в ожидании внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.