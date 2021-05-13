Доллар США и евро умеренно снижаются на фоне ряда негативных сигналов на мировых рынках

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг после подъёма до максимальных уровней с марта днём ранее на фоне оптимистичных прогнозов спроса во втором полугодии 2021 года и данных о снижении запасов топлива в США.

Как пишет www.finmarket.ru, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление нефти в 2021 году снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c). Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчёте агентства.

ОПЕК ранее сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом. Как говорится в свежем отчёте, в 2021 году спрос как ожидается, вырастет на 6 млн б/с - до 96,5 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 426 тысяч баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованные в среду. Товарные запасы бензина выросли на 378 тысяч баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные днём ранее, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 7 мая, на 2,53 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 5,6 млн баррелей, а дистиллятов - сократились на 872 тысячи баррелей.

В центре внимания рынка также остаются новости, касающиеся системы трубопроводов «Colonial Pipeline Co.», которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Компания-оператор «Colonial Pipeline», которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, объявила о начале постепенного возобновления работы трубопровода. 10 мая компания-оператор сообщила, что, как планируется, «Colonial Pipeline» возобновит работу на полную мощность к концу недели.

Доллар США и евро в четверг утром умеренно снижаются на Московской бирже на фоне ряда негативных сигналов на мировых рынках, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая случившийся накануне рост нефтяных котировок.