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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.25 10:30

Доллар США на торгах дешевеет к евро и фунту стерлингов, укрепляется к японской иене

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник. Трейдеры оценивают перспективы увеличения поставок из России на фоне усилий по урегулированию конфликта с Украиной, пишет «Trading Economics».

Как отмечает finmarket.ru, в понедельник в Эр-Рияде состоятся российско-американские консультации. Американская и российская стороны обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Чёрном море, так как такая мера позитивно скажется на торговле, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Уолтц отметил, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования. Он отметил, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.

Кроме того, на нефтяные котировки оказывают давление опасения в связи с внешнеторговой политикой США перед введением ими 2 апреля зеркальных пошлин на товары из других стран. Рынок опасается, что глобальная торговая война замедлит экономический рост и негативно отразится на спросе на энергоносители.

Доллар США сегодня на торгах дешевеет к евро и фунту стерлингов, но укрепляется к японской иене. Инвесторы следят за ситуацией с ответными пошлинами США на товары из других стран, которые должны вступить в силу 2 апреля.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, в этих пошлинах будет ряд исключений. «Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины», - сказал он в Овальном кабинете.

На этой неделе рынок также ждёт публикации ряда важных статданных, в том числе окончательных данных об изменении ВВП США в четвертом квартале 2024 года в четверг и доклада о доходах и расходах американского населения в феврале в пятницу, где будет содержаться отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Давление на японскую валюту оказывают данные о первом за пять месяцев снижении активности в частном секторе национальной экономики согласно сводному индексу менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемому «Jibun Bank».

Евро по данным на 9.33 мск вырос к доллару на 0,19% и торгуется на уровне $1,0839 по сравнению с $1,0818 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта поднялся на 0,14% - до $1,2937 против $1,2919 в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,5/91,84 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 59 копеек, средний курс продажи вырос на 55 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,7-89,8 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль дорожает в ожидании российско-американских консультаций. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,455 рубля (-1,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,29 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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