Доллар США начал торги на Московской бирже ростом

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,6025 рубля (+24,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Как пишет finmarket.ru, через полтора часа торгов доллар усилил рост, евро торгуется вблизи закрытия последней сессии 2023 года.

Рубль дешевеет на первых торгах нового года вслед за заметно упавшей накануне нефтью.

К 8.42 мск курс доллара США к российскому рублю составил 90,9450 рубля. По отношению к последней сделке в 29 декабря доллар вырос на 58,50 копейки. Курс евро подрос на 0,75 копейки и составил 99,63 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 1,26 рубля, евро - на 43,81 копейки.

А в это время цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться. На рынок оказывают давление крайне неопределенные прогнозы относительно мирового спроса на фоне ожидаемого увеличения поставок, особенно из стран, не входящих в ОПЕК, сообщает «Trading Economics».

Внимание трейдеров направлено на перспективы глобального спроса на нефть и на то, смогут ли центральные банки ведущих стран мира обеспечить «мягкую посадку» своих экономик, отмечает старший рыночный аналитик «OANDA» Крейг Эрлам, слова которого приводит издание «MarketWatch».

Спрос, как ожидается, «останется низким из-за глобального экономического спада и рекордных объёмов добычи нефти в США», полагает старший инвестиционный аналитик «XM» Харалампос Писсурос.