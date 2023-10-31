Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром во вторник, слабо восстанавливаясь после падения до минимумов за три недели накануне.

Как сообщает finmarket.ru, снижению цен на нефть накануне поспособствовал тот факт, что Израиль всё ещё не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, пишет «MarketWatch».

«Отсутствие перебоев глобальных поставок, а также признаки некоторого снижения спроса на нефть в Азии позволили ценам на нефть упасть», - отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. «Но нельзя забывать, что дефицит на мировом рынке нефти сохраняется, и мы не можем допустить перебоев поставок, так что снижение цен может оказаться краткосрочным», - добавил он.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом, рубль был стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,9625 рубля (+10,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 28,1 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,994 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар прибавил 13,65 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 15,63 копейки и составил 98,4862 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 24,95 копейки, евро - на 13,02 копейки.