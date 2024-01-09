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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.24 10:30

Доллар США начал торги ростом

Цены на нефть стабильны после максимального с ноября обвала по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, падение цен на нефть в понедельник аналитики объясняют новостью о том, что Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов. В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, и в результате «Arab Light» - основной сорт нефти, поставляемый в Азию - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Это минимальный спред с ноября 2021 года.

«Когда ведущий производитель нефти вроде Саудовской Аравии предлагает скидки, это либо говорит об опасениях по поводу ослабления спроса, либо является попыткой помешать другим странам, включая США, отнять долю рынка, - написал старший инвестиционный аналитик «XM» Мариос Хаджикириакос. - В любом случае, это медвежий сигнал для энергетического рынка».

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тысячи баррелей в сутки в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики «ING».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,75 рубля (+59,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар замедлил рост, евро торгуется вблизи закрытия предыдущей сессии.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,3192 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 26,67 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 2,35 копейки и составил 99,9915 рубля.

К действующему с 30 декабря официальному курсу американская валюта подорожала на 1,63 рубля, евро - на 79,96 копейки.

 

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