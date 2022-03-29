Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают снижение, инвесторы опасаются за состояние экономики из-за вспышки COVID-19 в Китае, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, нефтяной рынок продолжает негативную динамику цен на фоне растущих опасений за мировую экономику в связи со вспышкой COVID-19 в крупнейшем импортере нефти — Китае. Правительство страны было вынуждено ввести жёсткие ограничительные меры с целью остановить новый всплеск пандемии.

Так, с начала недели стоимость нефти марки Brent опустилась на 10,47%, а марки WTI — 8,3%.

«Спрос на нефть в Китае составляет примерно 15 миллионов баррелей в сутки», — сказал агентству «Блумберг» президент «Lipow Oil Associates LLC» в Хьюстоне Энди Липоу. «Масштабы распродажи отражают опасения, что коронавирусные ограничения в Китае могут распространиться, что значительно повлияет на спрос в то время, когда нефтяной рынок пытается найти альтернативы поставкам российской нефти», — добавил эксперт.

Доллар США немного дешевеет, евро, напротив, повышается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о ходе российско-украинских переговоров, которые стартовали в Стамбуле перед самым открытием торговой сессии.

Поддержку доллару оказывают растущие ожидания ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой. В настоящее время в рынок заложено увеличение ставки на 2 процентных пункта до конца текущего года, отмечает агентство «Bloomberg».